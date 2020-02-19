Sakarya'dan kısa kısa

19.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:58

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri, Fiil Sanat tarafından sahnelenen "Kare As" tiyatro gösterimiyle devam etti.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatroda "miras" konusu mizahi bir dille ele alındı.

Yönetmenliğini Zuhal Öztürk'ün yaptığı eser, Tony Hilton, Ray Cooney tarafından kaleme alındı, Haldun Dormen ve Ülkü Tamer tarafından da Türkçe'ye çevrildi.

Etkinlikler, söyleşi ve resim sergisi ile devam edecek

Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri "Yalnızlık ve Özlem" konulu söyleşi ve "Düşsel Tavırlar" isimli resim sergisi ile devam edecek

Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinlikte yazar Prof. Dr. Erol Göka, kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Ressam Pınar Akbaba'nın seçkin eserlerinden oluşan "Düşsel Tavırlar" isimli resim sergisi ise 20 Şubat Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi'nde saat 18.00'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergi, 15 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA