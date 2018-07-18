Sakarya'daki Darbe Girişimi Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 12 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Tutuklu sanık K.U, 15 Temmuz günü terör saldırısı ihbarı üzerine göreve çağrıldığını belirterek, komutanlarının emirlerini yerine getirdiğini söyledi.

Emir üzerine Sakarya Valiliği'ni korumak üzere bölgeye gittiklerini ileri süren K.U, "Darbe olabileceğini nereden bilebilirdim. Komutanlarımızın bize verdiği emre uyduk. Valilik önüne gelen halktan darbe girişimini öğrenince geri dönmek üzere hazırlık yaptık. 16 Temmuz saat 00.59'da kışlama geri döndüm. Mühimmatımı ve silahımı eksiksiz teslim ettim. Örgüt, kendi siyasi ihtirasları yüzüne bizi harcadı." şeklinde konuştu.

Diğer tutuklu sanık S.A.K. da terör saldırısı ihbarı üzerine aranarak göreve çağrıldığını savunarak, valilik bölgesine gidinceye kadar darbe girişiminden haberinin olmadığını öne sürdü.

Valilik önüne gelen halktan darbe girişimini öğrendiklerini ifade eden S.A.K, "Komutanlarımız tarafından kandırıldığımızı görünce kışlama geri döndüm. Silahımı ve mühimmatımı eksiksiz teslim ettim. Örgüt üyesi değilim, hiç kimseye zarar vermedim, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar Ü.A, E.M, C.K, İ.G, M.K, R.U, A.Ç, A.D. ve A.Y. ile tutuksuz sanık S.Y. de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapmaya devam etmeleri için duruşmayı yarına erteledi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mütalaada, 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan 15'er yıla kadar hapis, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye edilen 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması isteniyor. Mütalaada, 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunuluyor.

İddia makamı ayrıca Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ve ihraç edilen 9 askerin "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile mağdur/müşteki sayısınca on ikişer kez "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istiyor.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasa'yı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camisi Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.