Sakarya'da yaklaşık 11 ay sonra yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da yaklaşık 11 ay sonra yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Sakarya'da yaklaşık 11 ay sonra yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 11 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından silahlı kavganın zanlısı H.B'nin (27) İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Sakarya'ya getirilen H.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

H.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tepekum Mahallesi'nde 28 Ocak 2021'de 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, bölgeden uzaklaşan ancak bir süre sonra geri gelen H.B'nin (27) silahla ateş açması sonucu Abdulkadir (26), Ahmet Furkan (21) ve Ali Atmaca kardeşler yaralanmıştı. Durumu ağır olan Ali Atmaca, hastanede hayatını kaybetmişti.

'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Yakalanmasalar halka yedireceklerdi

"Nehir kenarında at kesiliyor" ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Yakalanmasalar halka yedireceklerdi

 Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title