Sakarya'da yaklaşık 11 ay sonra yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 11 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından silahlı kavganın zanlısı H.B'nin (27) İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Sakarya'ya getirilen H.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

H.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tepekum Mahallesi'nde 28 Ocak 2021'de 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, bölgeden uzaklaşan ancak bir süre sonra geri gelen H.B'nin (27) silahla ateş açması sonucu Abdulkadir (26), Ahmet Furkan (21) ve Ali Atmaca kardeşler yaralanmıştı. Durumu ağır olan Ali Atmaca, hastanede hayatını kaybetmişti.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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