Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama

07.01.2020 20:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:31

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Karasu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Emin Ş., Feyyaz E. ve Emre K.'nın Karasu Kuzuluk Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ettiklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alınırken, Ertuğrul Emin Ş.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise sakız kutusu içerisinde 36,93 gram esrar, 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 7 bin TL, imalathane olarak kullandıkları yerde yapılan aramada ise 11 gram esrar, uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler, Yalı Mahallesi'nde bulunan evde yapılan aramada da 1 adet tabanca ve 9.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertuğrul Emin Ş. ile Emre K. tutuklanırken, Feyyaz E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA