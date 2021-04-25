Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kahvehanedeki 32 kişi ile işletme sahibine para cezası

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kahvehanedeki 32 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kahvehanedeki 32 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen Yenice Mahallesi'nde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisine ulaştı.

Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 32 kişiye 27 bin 520 lira ceza kesti.

İş yeri sahibine ise kısıtlamayı ihlal ve iş yerini kapalı olması gereken saatte açık tutmaktan idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş