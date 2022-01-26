Sakarya'da kolluk kuvvetleri, soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
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Sakarya'da kolluk kuvvetleri, soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Sakarya'da kolluk kuvvetleri, soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Sakarya'da polis ekipleri, devriye sırasında peşlerine takılan köpeği severek karnını doyurdu, donmak üzereyken buldukları kuşu araçlarında ısıttı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da polis ekipleri, devriye sırasında peşlerine takılan köpeği severek karnını doyurdu, donmak üzereyken buldukları kuşu araçlarında ısıttı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, devriye esnasında daha önceden mama verdikleri köpeğin peşlerine takılması üzerine aracı durdurdu.

Köpeği bir süre seven ekipler, hayvanın karnını doyurduktan sonra görevlerine döndü.

Kentin farklı noktasında devriye gezen başka bir polis ekibi de yolda donmak üzereyken buldukları kuşu ekip aracına alarak ısıttı.

Polisin elinde bir süre araçta yolculuk yapan kuş, karnının doyurulmasının ardından tekrar doğaya salındı.

Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri de sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara yem bıraktı.

Sakarya'da kolluk kuvvetleri, soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

Sakarya, Polis, Güncel, Haber

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