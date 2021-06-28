Sakarya'da güzergahını değiştirerek öğrencileri YKS'ye yetiştiren belediye otobüsü şoförü o anları anlattı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da güzergahını değiştirerek öğrencileri YKS'ye yetiştiren belediye otobüsü şoförü o anları anlattı Açıklaması

Sakarya'da güzergahını değiştirerek öğrencileri YKS'ye yetiştiren belediye otobüsü şoförü o anları anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan 3 öğrenciyi otobüsün güzergahını değiştirerek okula yetiştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım görevlisi Yavuz Karanfil, oğlunun da aynı sınava girdiğini belirterek, verdiği kararda bunun da etkili olduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan 3 öğrenciyi otobüsün güzergahını değiştirerek okula yetiştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım görevlisi Yavuz Karanfil, oğlunun da aynı sınava girdiğini belirterek, verdiği kararda bunun da etkili olduğunu söyledi.

Karanfil, gazetecilere yaptığı açıklamada, davranışının takdir toplamasının ardından çok gururlandığını dile getirdi.

Serdivan ilçesinde Yazlık ile Maltepe arasında çalışan "9B" numaralı belediye otobüsünde seferdeyken üç genci yolda panik halde gördüğünü, yanlarında durup nereye gideceklerini sorduğunu ifade eden Karanfil, şöyle konuştu:

"Öğrenciler yanlış okula geldiklerini söyledi. Ben de 'Gelin, ben size yardımcı olurum." dedim. Gençleri araca aldım. Hareket amirliğini aradım, olayı anlattım. Öğrencilerin sınava gireceği okula geç kaldığını anlattım, güzergahımdan çıkıp onları götürebilmek için izin aldım. Hareket amirliği izin verdi."

Amirlikten izin aldıktan sonra yolculara gençleri okula bırakacağı için güzergahtan çıkacağını söylediğini dile getiren Karanfil, yolcuların da duyarlı davrandığını anlattı.

Güzergahtan çıkıp öğrencileri okula kadar götürdüğünü belirten Karanfil, şunları ifade etti:

"Sonra içim rahat etmedi. Araçtan indim, okula kadar gittim. İçeri girene kadar onların yanındaydım. Gençleri okula teslim ettim, sonra aracıma dönüp güzergahıma devam ettim. Öğrenciler de teşekkür etti. O gün oğlumun da sınavı vardı. Oğlum da gözümün önüne geldi. 'Kendi oğlum veya kızım da olabilirdi' diye düşündüm ve öğrencileri okula kadar bıraktım. Öğrenciler, amirlerim ve yolcular teşekkür etti. Çok gururlandım, o günden beri telefonlarım susmuyor. Daire Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce aradı. Onlara teşekkür ediyorum."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım görevlisi Yavuz Karanfil, YKS TYT'nin yapıldığı 26 Haziran'da oturuma geç kalan 3 öğrenciyi, otobüsün güzergahını değiştirerek yetiştirmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, duyarlı davranışı dolayısıyla Karanfil'i tebrik etmişti.

Sakarya'da güzergahını değiştirerek öğrencileri YKS'ye yetiştiren belediye otobüsü şoförü o anları anlattı Açıklaması
Sakarya'da güzergahını değiştirerek öğrencileri YKS'ye yetiştiren belediye otobüsü şoförü o anları anlattı Açıklaması
Sakarya'da güzergahını değiştirerek öğrencileri YKS'ye yetiştiren belediye otobüsü şoförü o anları anlattı Açıklaması
Sakarya'da güzergahını değiştirerek öğrencileri YKS'ye yetiştiren belediye otobüsü şoförü o anları anlattı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Deniz Poyraz Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da güzergahını değiştirerek öğrencileri YKS'ye yetiştiren belediye otobüsü şoförü o anları anlattı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 20:33:02. #1.14#

title