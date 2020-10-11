Sakarya'da gençler Azerbaycan'a destek için pedal çevirdi
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Sakarya'da gençler Azerbaycan'a destek için pedal çevirdi

11.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:46
Sakarya'da gençler Azerbaycan'a destek için pedal çevirdi

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hendek Gençlik Merkezince Azerbaycan'a destek için bisiklet turu düzenlendi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hendek Gençlik Merkezince Azerbaycan'a destek için bisiklet turu düzenlendi.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü etkinlikleri kapsamında, bisiklet gönüllüsü gençler ile öğretmenler bir araya geldi.

Hendek Gençlik Merkezinden yola çıkan gençler, 15 kilometre pedal çevirerek Kazımiye, Lütfiyeköşk ve Akova üzerinden tekrar başlangıç noktasına geldi.

Bisiklet turuna katılanlar, burada Türkiye ve Azerbaycan'ın bayraklarını açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Tarık Karkınçam, bisiklet turunun ardından Hendek Gençlik Merkezi "Kitap Kafe"ye gelen katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Gençlik Merkezi Şube Müdür Yavuz Çangır, Sakarya Gençlik Merkezi Müdürü Ali Okur, Hendek Gençlik Merkezi Müdürü Orhan Karagözlü ve gençlik liderleri, Karkınçam'a gençliğe verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye-Azerbaycan dostluğunu göstermek adına yaptığımız bisiklet turuna katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Kitap Kafe'ye gelen ve merkezimizde yapılan etkinliklere katılan gençlerimize ücretsiz bisiklet imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafızlık öğrencilerinden Azerbaycan'a bayraklı destek

Öte yandan, Hendek Gençlik Merkezince Türkiye şampiyonlarının da aralarında bulunduğu hafızlık öğrencileriyle Turnalık Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik liderleri öncülüğünde gençler, geleneksel okçuluk, halat çekme yarışı, dikkat oyunları ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Aktivitelerin ardından gençler, Türkiye ve Azerbaycan'ın bayraklarını açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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