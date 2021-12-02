Sakarya'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüye para cezası - Haberler
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Sakarya'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüye para cezası

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da

Sakarya'da "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan alkollü sürücüye 11 bin 168 lira para cezası uygulandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan alkollü sürücüye 11 bin 168 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri ön plakası olmayan otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayıp kaçan otomobil, polis ekiplerince yapılan takip sonucunda, Arifiye ilçesi Kudüs Caddesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, iki ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

Ekipler, 2,93 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ö.C.C. ile araçtaki T.M'yi karakola götürdü.

"Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet" suçundan 11 bin 168 lira para cezası uygulanan sürücüye ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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