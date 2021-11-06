21 yıl önce öldürdüğü kişiyi gömdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'da 21 yıl önce öldürdüğü kişiyi gömdüğü iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2000 yılında işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdivan ilçesi Uzunköy Mahallesi'nde ikamet eden İ.T'nin 4 Kasım'da alınan ifadesinde, 2000 yılında tartıştığı A.B'yi öldürdüğü ve gömdüğünü beyan etmesi üzerine soruşturma genişletildi.

Gerçekleştirilen yer gösterme, olay yeri inceleme ve kazı işlemleri neticesinde şüphelinin evinin arkasındaki ormanlık alanda, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ile bir kısım delillere ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemik parçaları, otopsi merkezine götürüldü.

Şüpheli İ.T. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli İ.T'nin, A.B'nin cesedinin üzerine çok sayıda alkol şişesi atarak kokunun yayılmasını önlediği öğrenildi.