Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı
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Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER - Haberler | Güncel

Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı Erzurum'da Ramazan ayının ilk gününde sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı.

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Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı

ERZURUM - Erzurum'da Ramazan ayının ilk gününde sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada kar yağışının bugün ve yarın da yer yer etkili olmasının beklendiği belirtilerek çığ tehlikesi konusunda uyardılar.

Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı
Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı
Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı
Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 18:06:41. #1.14#
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