Şahinbey Ampute 3 Puanla Eve Döndü

Ampute Futbol Süper Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı, deplasmanda oynadığı Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Konya Selçuklu Sentetik Saha Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 15. dakika Nıcholas Cheruyıot Keıyo attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı oldu. Mavi-beyazlı ekip üst üste geliştirdiği ataklar sonrasında 40. dakikada Rahmi Özcan attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şahinbey Ampute Futbol takımı skoru eşitledikten sonrada ataklarını sıklaştırarak devam ettirdi. Karşılaşmada dakikalar 47'yi gösterdiğinde Şahinbey Ampute Futbol takımının Rus oyuncusu Adım Mezhıev attığı golle skoru 2-1 yaptı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Şahinbey Ampute Furbol Takımı şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarak, hanesine 3 puanı yazmayı başardı. Karşılaşma sonrası Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Ampute futbol takımını telefonla arayarak teknik heyet ve sporcuları gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti. - GAZİANTEP