Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi
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Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi

16.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:35

Emniyet Genel Müdürlüğü, denize kıyısı olan il emniyet müdürlüklerine 70 adet uzaktan kumandalı can simidi gönderildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, denize kıyısı olan il emniyet müdürlüklerine 70 adet uzaktan kumandalı can simidi gönderildiğini bildirdi.

Koruma Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, suda boğulma olaylarına müdahalede kullanılan uzaktan kumandalı can simidinin özellikleri ve kullanımına ilişkin video yer aldı.

Buna göre, uzaktan kumandalı can simidi, deniz taşıtı ya da karadan suya inmeden boğulmakta olan vatandaşa daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla üretildi.

Son teknolojiye sahip can simidi, yaklaşık 20 knot hızla 400 metre uzağa gidebiliyor ve vatandaşı kurtardığında otomatik olarak geri dönebiliyor.

Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi
Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi
Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi
Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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