: Sahil Güvenlik personeli "ağlatan kurtarma operasyonu"nu anlattı

08.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:29

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Edirne'nin Enez ilçesini çevreleyen Saroz Körfezi'nde 2019 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 bin 721 düzensiz göçmen yakaladı, batan veya su alan lastik botlardaki çok sayıda insanın hayatını kurtardı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Türkiye-Yunanistan deniz yan hududunun da içinde yer aldığı Saroz Körfezi'nde geçen yıl 112 operasyon düzenledi.

Düzensiz göçmenlerin kullandığı lastik botların birçoğu devriye görevi sırasında tespit edilirken, seyir halindeki gemilerden yapılan ihbarlar da değerlendirildi.

Operasyonlarda 1103'ü çocuk, 750'si kadın 3 bin 721 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere rehberlik ettikleri tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı da adli makamlara teslim edildi.

Sayı 10 kat arttı

Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yılına göre 10 kat artış gösterdi.

2018 yılında düzenlenen 12 operasyonda 363 düzensiz göçmen yakalanırken, bu sayı 2019'da 10 kat arttı. Yakalanan 3 bin 721 düzensiz göçmenden 3 bin 242'si Afganistan, 292'si de İran uyruklu.

Enez kıyılarından Yunanistan'ın Dedeağaç kenti ve Semadirek Adası'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, bu girişimlerinde özellikle yaz aylarını tercih etti.

Haziran-ekim ayları en çok tercih edilen dönem olurken, 17 operasyonda 609 düzensiz göçmenin yakalandığı temmuz ayı en yoğun ay olarak kayıtlara geçti.

Hava koşullarının sertliği nedeniyle tercih edilmeyen kış mevsiminde ise şubat ayı, 2 operasyonda 58 yakalamayla en sakin ay oldu.

Personelin gayretleriyle kurtarıldılar

Yıl boyunca düzenlenen operasyonlarda, batan veya su alan lastik botlardaki düzensiz göçmenler, personelin üstün gayretleriyle ölümden kurtarıldı.

Bu operasyonlardan biri de 19 Eylül'de Boztepe Burnu güneyinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı Harekat Merkezine gelen, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun batmak üzere olduğu ihbarı üzerine TCSG-903 botu arama ve kurtarma faaliyeti için görevlendirildi. Sahil Güvenlik personeli, başarılı operasyonla aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bot Komutanı Sahil Güvenlik Güverte Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ramazan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirmeyi müteakip batmak üzere olan lastik botun tespiti için Gökçeada'dan süratle harekete geçtiklerini anlattı.

Yardım istenen lastik botun bulunabileceği tahmini mevkiyi hava ve deniz şartlarını analiz ederek belirlediklerini ifade eden Özdemir, olay mahalline vardıklarında içinde kadın, çocuk ve bebeklerin de olduğu 20-25 düzensiz göçmenin denizin üzerinde dağılmış ve panik içerisinde olduklarını belirtti.

Bot personeli olarak öncelikle kadın ve çocukların kurtarılması için çaba sarf ettiklerini anlatan Özdemir, "İki bot personelimiz denize atlayarak dalgaların arasında baygın durumda bulunan kadın ve çocukların yardımına koştu, onların öncelikli olarak bota alınmasını sağladı. Bu arada dalgaların arasında yüzüstü olarak hareketsiz bir bebek görülmesi üzerine ben ve iki bot personelim daha denize atladık ve bebeğe ulaşarak bota alınmasını sağladık. Çok kısa bir zamanda 7'si kadın, 15'i çocuk ve bebek olmak üzere 39 düzensiz göçmeni kurtardık." dedi.

- "Gözyaşlarımıza engel olamadık"

Bot personeli Sahil Güvenlik Topçu Uzman Çavuş Mustafa Eyvaz da kurtarılan bebeklerden birini ilk yardımla hayata döndürdüklerini dile getirdi.

Bebeği bota aldıklarında morarmış, su yutmuş ve baygın durumda olduğunu ifade eden Eyvaz, o anları şöyle aktardı:

"Öncelikle dilinin boğazını tıkadığını tespit ettim ve dilini boğazından çıkardım. Akabinde suni teneffüs uyguladım, kısa süre sonra kendisine gelmeye ve nefes almaya başladığını gördüm. Annesinin ve benim o anki mutluluğumuzu anlatamam. Bebek gözlerini açıp bize baktığında annesi ve ben gözyaşlarımıza engel olamadık. Minik bir bebeği hayata döndürdüğümüz ve hiçbir can kaybı olmadan tüm düzensiz göçmenleri kurtardığımız için tüm bot personeli olarak büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık."

"Göçmenleri ölüme sürüklüyorlar"

Eyvaz, Sahil Güvenlik Komutanlığının son derece ciddi ve zorlu eğitim süreçlerinden geçen profesyonel personelinin, ağır deniz ve hava şartlarında görevlerini yerine getirme konusunda büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Düzensiz göçmenlerin denizdeki ağır şartlara dayanamadığını vurgulayan Eyvaz, "Maalesef, göçmenler her zaman aynı şansa sahip olamıyor." dedi.

İnsan kaçakçılarının, belki de hayatlarında ilk defa denize açılan düzensiz göçmenleri, profesyonel denizcilerin bile mücadele verdiği ağır deniz şartlarında, son derece elverişsiz ve taşıma kapasitesinin üzerinde yüklenen botlarla denize çıkarıp ölüme sürüklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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