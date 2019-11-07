Şahan Gökbakar: Atomu parçalamıyoruz, komedi filmi yapıyoruz! Recep İvedik 6 Gala yaptı
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Şahan Gökbakar: Atomu parçalamıyoruz, komedi filmi yapıyoruz! Recep İvedik 6 Gala yaptı

'Recep İvedik 6' 8 Kasım'da vizyonda!

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46

'Recep İvedik 6' 8 Kasım'da vizyonda! Şahan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı serinin son filmi Recep İvedik 6 gala yaptı. Filme gelen eleştirilerle ilgili açıklama yapan Gökbakar: Atomu parçalamıyoruz! dedi.

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VİDEO: Şahan Gökbakar: Atomu parçalamıyoruz, komedi filmi yapıyoruz! Recep İvedik 6 Gala yaptı
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