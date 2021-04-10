"SAHA İstanbul Malatya Buluşması" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"SAHA İstanbul Malatya Buluşması" düzenlendi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
'SAHA İstanbul Malatya Buluşması' düzenlendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent iş birliğiyle "SAHA İstanbul Malatya Buluşması" tertiplendi.

Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında 'Branda' detayı dikkatlerden kaçmadı
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent iş birliğiyle "SAHA İstanbul Malatya Buluşması" tertiplendi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, MTSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin üretim gücünü koruduğunu belirtti.

Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla bölgesinde cazibesini koruduğunu ve bu süreçten güçlenerek çıkılması gerektiğini aktaran Tüfenkci, "İnşallah almış olduğumuz önlemler çerçevesinde biz üretime devam edip bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmış olacağız. Güçlü Türkiye'yi oluşturmak adına yerli ve milli sanayimizi var ederken, yerelde de Malatyamızı 6. bölge teşviklerinden faydalandırarak daha çok yatırımcının ilimize yatırım yapmasının yolunu arıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise üniversite-sanayi iş birliğini her zaman üst seviyede tuttuklarını hatırlattı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da geçen yıl ocak ayında ASELSAN'ı ziyaret ettiğini belirtti.

SAHA İstanbul'u önemsediklerini anlatan Sadıkoğlu, "Bu toplantımızın amacı, üyelerimizin üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verme, SAHA İstanbul'un kümelenmiş firmaları ile iş birliği, dayanışma ve alt sistem projelerinde birlikte iş yapmalarını ve bilgi paylaşımını sağlamaktır. Üyelerimizin gelişimleri için şehrimizin iki önemli üniversitesi ve iştirakleri arasında yer aldığımız Teknokent ile sık sık kafa yoruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadıkoğlu, oda olarak hazırladıkları proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir İş Geliştirme Merkezi kuracaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş tarafından SAHA İstanbul'un çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "SAHA İstanbul Malatya Buluşması" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:18:13. #1.15#
title