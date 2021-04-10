"SAHA İstanbul Malatya Buluşması" düzenlendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent iş birliğiyle "SAHA İstanbul Malatya Buluşması" tertiplendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent iş birliğiyle "SAHA İstanbul Malatya Buluşması" tertiplendi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, MTSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin üretim gücünü koruduğunu belirtti.

Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla bölgesinde cazibesini koruduğunu ve bu süreçten güçlenerek çıkılması gerektiğini aktaran Tüfenkci, "İnşallah almış olduğumuz önlemler çerçevesinde biz üretime devam edip bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmış olacağız. Güçlü Türkiye'yi oluşturmak adına yerli ve milli sanayimizi var ederken, yerelde de Malatyamızı 6. bölge teşviklerinden faydalandırarak daha çok yatırımcının ilimize yatırım yapmasının yolunu arıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise üniversite-sanayi iş birliğini her zaman üst seviyede tuttuklarını hatırlattı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da geçen yıl ocak ayında ASELSAN'ı ziyaret ettiğini belirtti.

SAHA İstanbul'u önemsediklerini anlatan Sadıkoğlu, "Bu toplantımızın amacı, üyelerimizin üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verme, SAHA İstanbul'un kümelenmiş firmaları ile iş birliği, dayanışma ve alt sistem projelerinde birlikte iş yapmalarını ve bilgi paylaşımını sağlamaktır. Üyelerimizin gelişimleri için şehrimizin iki önemli üniversitesi ve iştirakleri arasında yer aldığımız Teknokent ile sık sık kafa yoruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadıkoğlu, oda olarak hazırladıkları proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir İş Geliştirme Merkezi kuracaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş tarafından SAHA İstanbul'un çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş