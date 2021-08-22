SAĞLIKÇILARDAN BAŞKAN ÖZLÜ'YE TEŞEKKÜR

SAĞLIKÇILARDAN BAŞKAN ÖZLÜ'YE TEŞEKKÜR Düzce Belediyesi tarafından organize edilen "Sağlıkçılara Vefa Kampı"nın ikinci günü bir dizi etkinlik ile devam etti.

SAĞLIKÇILARDAN BAŞKAN ÖZLÜ'YE TEŞEKKÜR Düzce Belediyesi tarafından organize edilen "Sağlıkçılara Vefa Kampı"nın ikinci günü bir dizi etkinlik ile devam etti. Kampın ikinci gününde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir kamp alanını ziyaret ederek sağlık çalışanları ile tek tek sohbet etti.

Düzce Belediyesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) işbirliği ile düzenlenen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle organize edilen "Sağlıkçılara Vefa Kampı"nın ikinci gününde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, İGM Başkanı Çiğdem Günal, Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Cengiz Şahin, DÜSED Başkanı Esma Sümer ve protokol üyeleri kamp alanını ziyaret etti. Protokol üyeleri Türkiye'nin çeşitli illerinden kamp alanına gelen sağlık çalışanlarını tek tek ziyaret ederek sohbet etti.

HEM EĞLENDİLER HEM EĞİTİM GÖRDÜLER

Düzce Belediyesinin düzenlediği Sağlıkçılara vefa kampında Türkiye'nin dört bir yanından gelen sağlıkçılar çadır kurma eğitimi alırken çocuklar da el yapımı kitap ayracı etkinliğine katıldı.

ORGANİZASYONLARIN DEVAMI GELECEK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü korona virüs pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarının zor bir dönem geçirdiğini hatırlatarak; "Biliyorsunuz son 2 yıldır küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Hem ülkemiz hem sağlık çalışanları büyük bir çaba sarf ettiler. Yoğun bakım servislerinden aşılama işlemlerine kadar çok zorlu bir süreç geçirdiler. Yorgunluk içerisinde olduklarını biliyoruz. İlimizde bir organizasyon düzenleyerek sağlık çalışanlarımıza bir kamp planı hazırladık. Bu organizasyonumuzu aslına bir ay önce yapacaktık ancak orman yangınları ve sel felaketi nedeniyle erteledik. Bugün burada 250'ye yakın sağlık çalışanımız var. Türkiye'nin 81 iline davetiye gönderdik. Burada 3 günlük bir kamp planladık az önce bütün çadırları dolaştık. Sağlık çalışanlarımız gayet mutlular biz de onlar ile birlikte olmaktan gayet mutluyuz.

Biz aslında 800 kişilik bir kamp düşünmüştük. Ülkemizde doğal afetler meydana geldi o yüzden kampımızı biraz daha daraltmak zorunda kaldık. Ama önümüzdeki süreçte bu organizasyonlarımızı artıracağız. Burası kamp yapmak için çok müsait bir yer. Düzce Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın biraz daha motive olması için bu kampı düzenledik. Bundan sonra da bu kamplarımızın devamını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MORAL OLDUK"

Başkan Özlü'nün ardından konuşan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, organizasyonun hem Düzce'nin tanıtımına katkı sağladığını, hem de sağlık çalışanlarına moral olduğunu kaydederek; "Sağlık çalışanlarımızın pandemi döneminde büyük bir yoğunluğu oldu ve gerçekten cansiperane bir çalışma yürüttüler. Hem Düzce'nin tanıtılması açısından hem de sağlık çalışanlarının motive olması adına önemli bir organizasyon oldu. Bulunduğumuz yer doğamız açısından önemli bir yer. Burayı tanıtmak adına önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun devamı gelecektir. Sağlık çalışanlarına bu tür organizasyonlarımız devam edecektir. Ben bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza cansiperane çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Akşam yemeği sinema gösterisi ve canlı müzik etkinliklerinin ardından ikinci gün etkinliği sona erdi.

Kaynak: Habermetre