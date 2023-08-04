ZBEÜ Rektörü Üniversite Hastanesini İnceledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversite Hastanesini ziyaret ederek incelemede bulundu. Rektör Özölçer'e ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu eşlik etti. Hastanede yapılan yenileme çalışmalarını inceleyen Rektör Özölçer, konuyla ilgili Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin'den bilgi aldı. Rektör Özölçer, çalışmaların özverili bir biçimde bir an önce tamamlanması talimatını verdi.