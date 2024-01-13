Vitaminler doğal yoldan mı alınmalı, kapsüllerden mi?

Uzman Hemşire Arya Nigar Özçetin, doğru vitaminin nasıl alınacağı konusundaGökay Kalaycıoğlu'nun Haberler.com YouTube kanalındaki "Sağlıktan Haberler" programına katılarak açıklamada bulundu.

Arya Nigar Özçetin, vitaminlerin kapsül olarak alınmasıyla ilgili farklı vitamin kapsüllerinin beşer dakika aralıklarla alınmasını önererek hepsinin toplu olarak tek seferde kullanılmasının vereceği etkiyi azalttığını belirtti. Kış aylarında D vitaminindeki azalışa dikkat çeken Özçetin, yazın Güneş ışınlarından yararlanmanın bu vitamin ihtiyacını gidermedeki rolünden bahsetti.

OMEGA 3 ALIMINDA DİKKAT EDİLECEKLER

Omega 3 balık yağı alımı sırasında dikkat edilecekler hakkında da konuşan Özçetin, bu tür yağların açıldıktan sonra tarihinin takip edilerek en geç 3 ay içinde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Vücuda balık yağı alındığında kan şekerinin düştüğünü söyleyen Özçetin, 65 yaş ve üzeri için de kalsiyum alımının önemini vurguladı.

HASTALIKLARA KARŞI EN İYİ TEDBİR

Salgın hastalıklara karşı vücudun direncinin nasıl artırılacağı sorusunu açıklayan Özçetin; çinko, C vitamini ve demirin önemini hatırlattı. Uyku düzeninin olması ve sıvı alımına dikkat edilmesiyle salgınlara karşı güçlü bir direnç oluşacağını belirten Özçetin, sıvı alımına açıklık getirerek bunun çay, kahve olarak düşünülmemesi gerektiğini, vücut sağlığı için yeterli su alımının ihmal edilmemesini vurguladı.