Veteriner hekimler kurban komisyonlarında yer almak istiyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, hayvan ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren Kurban Bayramı'nda Diyanet İşleri Başkanlığınca oluşturulan kurban komisyonunda yer almak istediklerini ve bunun için de gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ibadetin yanı sıra insan ve hayvan sağlığı, sosyal yardımlaşma gibi hususları içeren çok yönlü bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Veteriner hekimlerin, kesim öncesi muayeneden, kurban eti tüketilinceye kadar her aşamada görev aldığını vurgulayan Arslan, kurbanın sağlıklı olması, uygun ortamlarda ve hayvan refahı gözetilerek barındırılması ve kesilmesi, etin muhafazası, kurban derisinin uygun yüzülmesi, atıklar ve çevre için önlemler alınması gibi konuların veteriner hekimlerin yetkili konuları olduğuna dikkati çekti.

Arslan, toplum sağlığı için önemli görevler üstelenen veteriner hekimlerin, Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile oluşturulan merkez, il ve ilçe kurban komisyonlarında yer almadığını belirterek, kurban komisyonlarının belirlediği yerlerin, kesim için gerekli altyapı ve asgari sağlık koşullarından çoğunlukla yoksun olduğunu savundu.

Arslan, "Kurban Bayramı ibadet boyutundan sonra sağlık boyutuyla da toplumun her kesimini etkileyen oldukça karmaşık bir organizasyondur. Bu nedenle her aşamasında denetlenmesi, risklerin önceden öngörülerek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ancak faaliyet alanı olarak bu konuda yetkili tek meslek olan veteriner hekimlerin kurban komisyonlarında yer almaması büyük bir ihmaldir. Mesleki duyarlılığımız ve toplum sağlığı konusundaki kaygılarımız nedeniyle komisyonda yer alma taleplerimizin görmezden gelinmesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Halkımızın sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi için yetkililerin bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmalarını zorunluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.