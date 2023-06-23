Veteriner Hekimler Kurban Bayramı Öncesi Uyarıyor: Hayvanlardan İnsanlara Geçen 200'ün Üzerinde Hastalık Var

Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil: "Hayvanlardan insanlara geçen 200'ün üzerinde hastalık var"

DÜZCE Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik sürerken, veteriner hekimler ise vatandaşları dikkat etmeleri gereken konularda uyarıyor. Hayvandan insana geçen 200'ün üzerinde hastalık olduğunun altını çizen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, kurbanlıkların mutlaka kontrolden geçmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, kurbanlık alan ve kurbanlık alımını son güne bırakan vatandaşlara, Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil uyarılarda bulundu. Bayramda Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon civarında hayvan kesileceğinin öngörüldüğünü ifade eden Karanfil, "Önceki yıllarda yapılan değerlendirmelere göre bu rakamın kesileceğini öngörülüyor. Çok kısa sürede çok fazla hayvanda seçilecek demek. Dolayısıyla seçerken hayvanda bir kısım sağlık göstergelerini herhangi bir teknik bilgisi olmayanında anlayabileceği bir takım kriterlerle anlatalım. Ağızda, burunda akıntıların olmaması, tüylerin parlak ve yatık olması, yemeye karşı ilginin olması, dik duruş, kötü kokulu bir ishalin olmaması bizim için sağlıklı bir hayvan göstergesi anlamında önümüze gelen kriterlerdir" dedi.

"İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60 hayvansal kökenli"

Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, hayvandan insana geçen 200'ün üzerinde hastalık olduğuna işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti: "İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60'ının hayvansal kökenli olduğunu bilmek gerekiyor. Yüzde 60'ının da içindeki yüzde 90'ı da gıda kaynaklıdır. Eğer dikkat etmezsek risk altında olabileceğimiz hayvanlardan insanlara geçen 200'ün üzerinde hastalık vardır ki bunların başlıcaları en fazla rastlama ihtimalimiz olanlar tüberküloz, bruselloz, çiçek, şap, kuduz ve benzeri hastalıklar her daim risk unsuru taşır. Mantar, deri hastalıkları gibi. Bunlar her daim hayvanlardan bize geçme ihtimali olan hastalıklardır. Biz bu hastalıkların önüne geçmek için bakımı düzgün yaptıktan sonra mutlaka bu işletmelerin hayvanları veteriner hekim kontrolünden geçirmelerine özen gösterirsek iyi olur. Dışarıdan gelen hayvanlarımız için yani il dışından gelen hayvanlar için raporlu, aşılı ve sağlıklı olduklarını belgeleyen raporların olmasına da özen gösterelim"