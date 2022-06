Vali Dağlı: "5 bin 555 kan bağışının üzerine çıktık"

"Kan bağışını artıracak yeni kampanyalar yapacağız"

Samsun'da "14 Haziran Dünya Kan Bağışı Farkındalık Günü" etkinliği

SAMSUN - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, geçen yıl yapılan kampanyalarla hedeflenen 5 bin 555 kan bağışı sayısının üzerine çıktıklarını belirterek, "Bundan sonra yeni farkındalık çalışmalarıyla bunları devam ettirmiş olacağız" dedi.

Samsun'da "14 Haziran Dünya Kan Bağışı Farkındalık Günü" çerçevesinde farkındalık oluşturmak ve kan bağışı sayısını arttırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda protokolün katılımıyla düzenlenen törende Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Tüm temennimiz, hiçbir insanımızın, özellikle hiçbir çocuğumuzun ihtiyacı olmaması ama bu da bir zorunluluk sonuçta, ihtiyaç olmadan da olmuyor" diye konuştu.

Kızılay tarafından açılan stantlarla vatandaşlara bilgiler veren ve broşür dağıtan Kızılay görevlileri, standı ziyaret eden Vali Zülkif Dağlı'ya duyarlılığından ötürü kan bağışı rozeti taktı. Ardından kan alma otobüsünde bağışta bulunan vatandaşlara karanfil dağıtan Vali Dağlı, bağışçılarla bir süre sohbet ederek duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

Vali Dağlı, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran Kızılay'ın Türkiye'nin önemli bir kuruluşu olduğunu vurgulayarak, "Bugün Kızılay'ımızın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla burada toplandık ama bugün biraz daha kan bağışına farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz, biraz daha kan bağışına odaklamaya çalışıyoruz. Kızılay'ımız gerek felaket anında, gerek ihtiyaç olduğunda hatta dünyanın her yerinde her an görme imkanımız var. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıran çok önemli kuruluşumuz. Tabii, kan bağışı konusunda özellikle Kovid-19 salgını döneminde kanın ne kadar acil, zaruri olduğunu gördük ve biraz daha stoklarımız azaldı. Bu manada kan bağışını arttırmak için gayret gösteriyoruz ve bunun daha da artmasını istiyoruz. Kan bağışını biraz daha arttıracağız. Bir ara 5 bin 555 kan bağışına ulaştık, tüm kurumlarımızla, okullarımızla, meydanlarda bu farkındalığı ve kan alma kampanyalarını yaptık, başarıya da ulaştık. Biliyoruz 5 bin 555 sayısını geçtik de. Ama bundan sonra hem yeni kampanyalar yapacağız hem yeni farkındalık çalışmalarıyla bunları devam ettirmiş olacağız. Tüm temennimiz, hiçbir insanımızın, hiçbir çocuğumuzun özellikle ihtiyacı olmaması ama bu da bir zorunluluk sonuçta. İhtiyaç olmadan da olmuyor. Bu manada inşallah vatandaşlarımızı kan vermeye biraz daha alıştırabilirsek onun hazzını inşallah onlar da tatmış olurlar" şeklinde konuştu.

"Kan sürekli bir ihtiyaç"

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, düzenli kan bağışının önemine vurgu yaparak hastaların tedavilerinin gecikmemesi için toplumdaki tüm bireylerin düzenli kan bağışında bulunmaları gerektiğini ifade etti. Oruç, erkeklerin 3 ayda bir, kadınların 4 ayda bir kan verebildiğini söyleyerek, "Bağışlanan kanlar, bağışta bulunan bireyimizin sağlığını etkilememektedir. Çünkü 3-4 ay içerisinde kan bileşenleri kendilerini yenilemekte. Kendimizi sürekli kan ihtiyacı olan hastalarımızın yerine koymamız gerekmekte. Bu vesileyle tüm halkımızdan kan bağışını sürekli olarak yapmalarını istiyorum. Kan acil veya zorunlu bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.

Kızılay Samsun İl Başkanı Ecz. Ahmet Muştu, Türkiye'de kan ihtiyacının yüzde 90'ını Kızılay'a ve kan ihtiyacı olan insanları düşünen duyarlı vatandaşların sağladığını vurguladı. Samsun'da ortalama günlük 150-200 rakamlarında kan ihtiyacı olduğunu söyleyen Muştu, "Biz de Kızılay çalışmalarına sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kan bağışında bulunan Necibe Güneyoğlu, herkesin vatandaşlık görevi olarak kan bağışında bulunması gerektiğini söyleyerek, kendisinin de ömür boyu bağışta bulunmak istediğini ifade etti.

Havvanur Turan ise insanların hem kendi sağlığı için hem de ihtiyacı olanlar için kan verilmesi gerektiğini ifade etti.

Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser ile devam etti.