Üye Girişi
Haberler

Uzman doktor hamile kadınları uyardı: Bebek kaybetmemek için ilk 3 ayda bu gıdalara dikkat

Güncelleme:
Abone Ol

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamile kadınların bebeklerinin kaybetmemeleri için ilk 3 ayda dikkat edilmesi ve tüketilmemesi gereken gıdaları sıraladı.

Uzman doktor hamile kadınları uyardı: Bebek kaybetmemek için ilk 3 ayda bu gıdalara dikkat

Prof. Dr. Hakan Çoksüer:

"Gebeliğin ilk 3 ayında doktor kontrolü dışında kesinlikle ilaç kullanımı olmaması gerekiyor"

"Sigaranın içerisinde çok toksik maddeler var. Gebelik esnasında toksik maddelere maruz kalmaması gerekiyor. Bunun içerisinde en az 250'ye yakın toksik maddeler var"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamile kadınların bebeklerinin kaybetmemeleri için ilk 3 ayda dikkat edilmesi ve tüketilmemesi gereken gıdaları sıraladı.

Gebeliğin uzun süreli bir yolculuk olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hakan Çoksüer, gebeliğin ilk 3 ayında beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi. Nelerden beslenilmesi ve nelerden kaçınılması gerektiğin iyi bilmek gerektiğinin altını çizen Çoksüer, ilk 3 ay, gelişimin en fazla olduğu dönemde bebeğin organ gelişimi bu dönemde gelişmekte olduğunu dile getirdi.

"Bu dönemde yaptığımız en ufak bir yanlış, bebeğin engelli doğmasına neden olabilmektedir" diyen Çoksüer, "Gebeliğin ilk 3 ayında doktor kontrolü dışında kesinlikle ilaç kullanımı olmaması gerekiyor. Özelikle antibiyotik kullanımından uzak durmak lazım. ya da nezle, grip gibi çok sık görülen hastalılar nedeniyle çok sık ilaç kullanmaktan kesinlikle bunlardan uzak durmak lazım. Kadınlarımız mümkün olduğu kadar saç boyalar ve makyaj malzemelerinden gebeliğin ilk 3 ayında bunlardan uzak durması gerekiyor. Çünkü bunlardaki bazı kimyevi maddeler bebeğin etkilenmesine neden olabilmektedir."

Gerek sebzelerde, gerek meyvelerde çok aşırı olarak tarım ilacı kullanabilmekte olduğuna dikkat çeken Prof. Çoksüer, "Tarım ilacı kullanıldığı için bu dönemde çocuklar üzerinde olumsuz etki göstermekte. Meyve ve sebzeleri çok iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Nasıl yıkamaları gerekiyor? Bir litre suya bir kaşık karbonat koymaları lazım. Sonra meyve sebzeler iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. ya da bir litre suyun içerisine bir kaşık elma sirkesi koyup o şekilde de temizlenebilmekte. Bu dönemde vücudun tarım ilacını almasını engellemek. Bu, önemli bir detay, vurgulamak isterim" dedi.

"Bebeğimizi korumak istiyorsak bu gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerek"

Gebeliğin ilk 3 aylık sürecinde yeşil sebzeleri çok önerdiklerini ifade eden Dr. Çoksüer, "Diğer bir nokta hazır gıdalar. Artık evde yemek pişirme işlemleri biraz azaldığı için fastfood türevi, hamburger, pizza ya da konserve türü gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bebeğimizi korumak istiyorsak bu gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerek. Sigaranın içerisinde çok toksik maddeler var. Gebelik esnasında toksik maddelere maruz kalmaması gerekiyor. Bunun içerisinde en az 250'ye yakın toksik maddeler var. Bu toksik maddelerin içerisinde fare zehrinden tutun, tuvalet temizliğinde kullanılan deterjanlara kadar kimyevi bileşenleri söz konusu" diye konuştu.

Özelikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketilmekte olduğunu dikkat çeken Prof. Dr. Çoksüer, "Bunlardan mutlaka ve mutlaka uzak durulması gerekiyor. Yine aynı şekilde sakatat türü çok fazla tüketmemelerini öneriyoruz. Midye, karides gibi gıdalardan da uzak durması gerekiyor. Annelerin, anne adaylarının gazlı içeceklerden uzak durması gerekiyor. Çünkü gazlı içeceklerin içerisindeki glikoz yükü yüksek olduğu için gebeliğe aşırı derece de zarar verebilmektedir. Mümkün olduğu kadar uzak durulması lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Diyarbakır Bebek Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title