BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi ve Bursa LÖDER çocukları unutmadı

Lösemi tedavisi gören çocuklara özel etkinlik düzenlendi

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa LÖDER'in işbirliğiyle Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi. Tedavi gören çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi.

Uludağ Üniversitesi Öğrenci Topluluklarından Renkli Gülücükler ekibinin yüz boyama etkinliği ile renklenen organizasyonda Sihirbaz gösterisi çocukların büyük beğenisini topladı. İkramlar ve pamuk şeker stantlarına yoğun ilgi gösteren çocuklar, zumba gösterisi ile müzik eşliğinde dans etti. Roman müzik grubunun gösterisinde oynayarak şenlenen çocuklar, marşlar söyleyip ve kendilerine hediye edilen Türk bayraklarını sallayarak günün anlamını doyasıya yaşadılar.

Etkinliğin şenlik havasında yapılmasını sağlayan Uludağ Üniversitesi yönetimi ve Renkli Gülücükler Öğrenci Topluluğuna, Bursa LÖDER yönetimine teşekkür eden Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Adalet Meral Güneş Bursa LÖDER hakkında da bilgilendirme yaptı. Güneş, "Bursa LÖDER 27 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Hastalara ve ailelerine maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, daha iyi koşullarda tedavi olabilmesi için projeler üretmek ve toplumumuzu çocukluk çağı kanserleri ile ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan Bursa LÖDER, Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili Çocuklar Hasta Konukevi'nde 9 yılda 60 binden fazla hasta yakınının konaklamasına imkan sunmuştur. Marmara Bölgesi'nin en büyük kök hücre merkezi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ve Kök Hücre Nakil Hastanesi'nin de yapılmasına da katkı verdi" dedi.

Düzenlenen faaliyete katılan ve çocuklarla birlikte vakit geçiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, "İki yıldır pandemi sebebiyle çocuklarla birlikte kutlama yapma imkanımız olmadı. Bu sene bunu değerlendirmek istedik. Bu programda çocuklarımızı 23 Nisan coşkusunu yaşamalarını arzu ettik. Löder başta olmak üzere Çocuk Hematoloji hastanemizin hocaları, araştırma görevlileri, uzmanları ve sağlık çalışanları olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Yavrularımızı inşallah önümüzdeki günlerde sağlıklarına kavuşturarak 23 Nisan'ı kutlamalarını temenni ediyorum" dedi.