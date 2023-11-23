Niğde UMKE Lojistik Deposu, yurt içi ve yurtdışındaki olağan dışı olaylar ve muhtemel afet durumlarında acil tıbbi yardım, medikal kurtarma, hasta nakil ve yerinde tıbbi müdahale durumları için hazır durumda bulunuyor.

Türkiye'nin 3. UMKE Lojistik Deposu olağan dışı olaylar ve doğal afetlere hazır

NİĞDE - Niğde UMKE Lojistik Deposu, yurt içi ve yurtdışındaki olağan dışı olaylar ve muhtemel afet durumlarında acil tıbbi yardım, medikal kurtarma, hasta nakil ve yerinde tıbbi müdahale durumları için hazır durumda bulunuyor.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türkiye'nin 3. UMKE Lojistik Deposu'nda araçlar, ambulanslar, acil tıbbi malzemelerin yanı sıra tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler, hastanelerde kullanılacak tıbbi ilaçlar ve sarf malzemeler depolanıyor.

Niğde UMKE Sorumlusu Alpay Ayan yaptığı açıklamada lojistik depo olarak Niğde'nin stratejik konumda olduğunu belirtti. Alpay Ayan açıklamasında, "Özellikle ülkemizde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde oluşan afetler, afetlere hazır bulunmamız gerektiğini bir kez daha bizlere gösterdi. Biz de depremle birlikte Türkiye'nin 3. Lojistik Deposunu Niğde'ye kurduk. Bu depomuzda oluşabilecek bütün afetler durumlarına hazırlıklı olacak şekilde bütün malzemelerimiz bulunmakta. Bu malzemelerimizi afet oluşan her yere aynı hızda ve aynı oranda götürmeye çalışıyoruz. Niğde coğrafi konum olarak Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı ve önemli bir geçiş noktası olduğu için bu projemizi hayata geçirdik. Her yere aynı mesafede ayrı uzaklıktaki yerlere bile ulaşıyoruz" dedi.

Tam donanımlı Sahra Hastanesi için gerekli tüm malzeme depoda bekletiliyor

Alpay Ayan, sadece yurt içine değil yurtdışına da ihtiyaç halinde destek sağladıklarını belirterek, "Gazze'de yaşanan savaşın ardından Mısır'da kurulacak hastanelere de tıbbi ihtiyaç ve tam donanımlı ambulans desteği sağlıyoruz. Depomuzda sahra hastanesi kurmak için gerekli bütün malzemeler mevcut. Bakanlığı'nın denetiminde olan depomuzda medikal kurtarma, acil müdahale araçları, jeneratör araçları mevcut. Ekip ve ekipmanlarımızla tabi ki afet olmasını istemeyiz fakat biz oluşabilecek bütün afetlere her zaman hazırız" İfadelerini kullandı.