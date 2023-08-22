Türkiye'deki Eczacılar Depremzedelere Destek Burs Kampanyası Başlatıyor

Türkiye'de bulunan tüm eczacılar bir kez daha güçlerini birleştiriyor. Eczacılar Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu öncülüğünde başlatılan bir kampanya ile depremden etkilenen eczacılık fakültesi öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanacak.

Türkiye'de bulunan tüm eczacılar bir kez daha güçlerini birleştiriyor. Eczacılar Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu öncülüğünde başlatılan bir kampanya ile depremden etkilenen eczacılık fakültesi öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanacak.

Depremler, yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği olup tedbirlerin yetersiz olması nedeniyle derin yaralar açıyor. Eczacılar Vakfı, bu zorlu süreçte genç nesillerin eğitimlerine devam edebilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri adına anlamlı bir adım attı.

Eczacılar Vakfı, Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği, Etkin Eczacılık Derneği, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği ve Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) gibi önemli paydaşların katkılarıyla "Depremzedelere Destek Burs Kampanyası"nı başlatıyor.

KAMPANYAYA NASIL KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ?

Eczacılar Vakfı'nın www.eczacilarvakfi.org internet sitesi üzerinden kampanyaya katkı sağlanabilecek. Alt sınırı 250 TL olarak belirlenen burs katkısının üst limiti bulunmuyor. Ayrıca, bursun amacına uygun olabilmesi için en az 1 yıl boyunca sürdürülebilir olması öngörülmekte olup, desteklerin en az xx TL şeklinde 12 ay boyunca yapılması gerekiyor.

12 aylık burs desteği aylık olarak ya da yıllık toplu şekilde yapılabiliyor. Böylece, depremden etkilenen eczacılık fakültesi öğrencilerine uzun vadeli bir destek sağlanmış olacak.

"GELECEĞİN ECZACILARINA DESTEK OLMAK İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM"

Kampanyaya ilişkin açıklamada bulunan Eczacılar Vakfı Başkanı İhsan Turnalar şunları söyledi:

"Eczacılar olarak bir kez daha birlik oluyoruz ve depremden etkilenen eczacılık fakültesi öğrencilerine destek olmak için bir kampanya başlatıyoruz. Bu zorlu süreçte genç nesillerin yanında olup umutlarını yeşertmek, Türk eczacıları olarak en büyük sorumluluğumuz. Tüm meslektaşlarımıza ve topluma çağrımızdır; Depremzedelere Destek Burs Kampanyası'na katılarak geleceğin eczacılarına destek olalım ve güçlerimizi birleştirelim. Birlikte hayal ettiğimiz güzel bir dünyayı inşa edebileceğimize inanıyorum. Kampanyamıza gösterilecek her türlü katkı önemli ve değerlidir."