Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğunu söyledi. Meme kanserinin dünya genelinde en hızlı artan kanserlerin başında geldiğini belirten Sezer, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.

Türkiye'de Her Yıl 25 Bin Kadına Meme Kanseri Teşhisi Konuluyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

Edirne Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" paneline katılan Prof. Dr. Sezer, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kadınlarda kansere bağlı ölümlerde meme kanserinin ilk sırada yer aldığını belirtti.

Sezer, dünya genelinde her 3 dakikada 1 kadının meme kanseri tanısı aldığına dikkati çekti.

Meme kanserinin tüm dünyada en hızlı artan kanserlerin başında geldiğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Her 4 kadından biri meme şikayetiyle doktora başvuruyor. Kadınlarda yaş ilerledikçe meme kanseri riski artıyor. Sürekli alkol kullanımı ve obezite de meme kanseri riskini artıran faktörlerin başında geliyor. Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Meme kanseri görülme sıklığı dünya genelinde arttığı gibi ülkemizde de artıyor. 2040 yılına gelindiğinde Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığının yüzde 40 artması öngörülüyor."

Kadınların meme kontrollerini aksatmadan yapmaları gerektiğini ifade eden Sezer, erken tanı ve tedaviyle hastaların yaşam kalitesi etkilenmeden sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Meme kanserine karşı alınacak pek çok önlemin bulunduğunu vurgulayan Sezer, "Günde 15 dakika egzersiz yapmak hastalığa yakalanma riskini yüzde 25 azaltıyor. Alkol kullanımının kısıtlanması, sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam benimsenmesi çok önemli." diye konuştu.