Tıbbi Sekreterler Günü'nde Şiddet Sorunu Gündeme Geldi

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ - Kamera: KERİM UĞUR

29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü'nde açıklama yapan Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran, "Çoğu kez randevusuz gelen hastaların hakaretlerine de maruz kalan tıbbi sekreterlerden yaklaşık yüzde 50'sinin çalışma hayatı boyunca en az bir defa fiziksel yada sözlü şiddete uğradıkları yapılan araştırmalarda mevcuttur. Bazen 'suratın asık' diye amirlerine şikayet edilen tıbbi sekreterlere bile rastlamak mümkündür. Pek çok tıbbi sekreterimiz hem sağlık açısından, hem de fiziksel açıdan kendisini güvensiz olarak görmektedir" dedi.

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü'nde tıbbi sekreterlerin mesleki sorunları için bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran, şunları söyledi:

"TIBBİ SEKRETERLERİN YARISI EN AZ BİR DEFA ŞİDDETE UĞRUYOR"

"Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşlarımızda hasta ve hasta yakınlarının ilk iletişime geçtikleri meslek mensuplarıdır. Hasta ve hasta yakınlarının duygusal durumu, sağlıklı bireylerden daha hassastır. Bu hassaslık ve bireyin özel durumu da dikkate alınarak sağlıklı bir iletişimde bulunulması oldukça önemlidir. Bundan dolayı hastayı kuruma girdiğinde ilk karşılayan meslek gurubu olan tıbbi sekreterlerimizin yaptığı iş oldukça önemlidir. Hasta memnuniyetini sağlamak ve iş verimini artırmak, çalışma motivasyonlarını yükseltmek için öncelikle bu meslek gurubunun şikayetlerine önem vermek gerekmektedir. Tıbbi sekreterlerimizin görevleri esnasında çoğu kez muhatap oldukları sözler, 'Kafanıza göre hasta alıyorsunuz!', 'Sen daha önce hiç dayak yedin mi?', 'Kes sesini', 'Bizim verdiğimiz vergilerle maaşını alıyorsun!' gibi sözlerdir. Çoğu kez randevusuz gelen hastaların hakaretlerine de maruz kalan tıbbi sekreterlerden yaklaşık yüzde 50'sinin çalışma hayatı boyunca en az bir defa fiziksel ya da sözlü şiddete uğradıkları yapılan araştırmalarda mevcuttur. Bazen 'suratın asık' diye amirlerine şikayet edilen tıbbi sekreterlere bile rastlamak mümkündür. Pek çok tıbbi sekreterimiz, hem sağlık açısından, hem de fiziksel açıdan kendisini güvensiz olarak görmektedir. Tıbbi sekreterlerimizin sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşadıkları iletişim sorunlarına çözüm önerisi olarak hastaların bilinçlendirilmesi, empati becerisi kazanması gerekliliği ortadadır. Kurum içi motivasyonun sağlanması için ise; personeli bir araya getirici etkinlik, toplantı ve eğitimler yapılması ve yönetimde tıbbi sekreterlik mesleğine sahip bir kişinin bulunması zorunlu hale getirilmelidir.

"3+1 SÖZLEŞMELİ SİSTEMİ 1+1'E ÇEVRİLMELİDİR"

Sağlıkta şiddetin en fazla olduğu hastane acillerinde ve hastayla ilk temasta çalışan tıbbi sekreterlerimizin acil farkı almaması, devlet memuru olmalarına rağmen işçi kadrosundaki arkadaşlarımızdan daha az ücret almaları, yasal olmamasına rağmen bazı kurumlarda imza yetkisi ve mevzuat gereği sorumluluğu olmayan işçi arkadaşlarımızın memurun amiri olması, pek çok kurumda özlük, satın alma, arşiv vb. idari birimlerde memur kadrosunda olan tıbbi sekreterlerimizin değil de, işçi kadrosunda olan arkadaşlarımızın çalışması, pek çok kurumda dinlenme alanlarının olmaması, mesai saatlerinin daha erken başlaması, genel olarak birimlerinde tek çalışmalarından dolayı yemek dinlenme saatlerinde yerlerine başka bir arkadaşlarına bırakamamaları tıbbi sekreterlerimizin bizlere yansıyan sorunlarından bazılarıdır. Tıbbi sekreterlerimizin en önemli sıkıntılarından bir tanesi de; genel olarak 3+1 sözleşmeli sistemle atanmış olmalarından dolayı, tayin haklarının sınırlı olması ve atama şeklinden dolayı pek çoğunun aile bütünlüğünün bozulmuş olmasıdır. İlk etapta 3+1 sözleşmeli sistemin 1+1'e çevrilmesinde büyük yarar vardır. Birlik Sağlık Sen olarak, tüm tıbbi sekreterlerimizin 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü'nü kutlarız."