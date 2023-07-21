Süs Havuzlarına Girmek Tehlikeli Olabilir

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi ve acil yardım ve afet yönetimi uzmanı Cumali Karatutlu, süs havuzlarına girmenin tehlikeye neden olabileceğini belirtti. Karatutlu, gazetecilere, artan sıcaklıklar nedeniyle serinlemek isteyenlerin, özellikle çocukların süs havuzlarına girmelerinin büyük tehlikeleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Süs havuzlarında bulunan ışıklandırmalardan kaynaklı elektrik kaçaklarının can kayıplarına veya yaralanmalara sebep olabileceğini anlatan Karatutlu, 'Her ne kadar süs havuzları derin olmasa da elektrik sistemleriyle donatılmış olmasından dolayı çok tehlikelidir. O yüzden ebeveynlerin dikkatli olması gerekiyor.' dedi. Serinlemenin birçok farklı yolu bulunduğuna işaret eden Karatutlu, 'Bunların başında su tüketmek geliyor. Serinlemek, vücudu dengede tutabilmek için bol bol su tüketilebilir ya da ılık duş yapılabilir. Burada en büyük görev ebeveynlere düşüyor. Çocuklarına süs havuzlarının tehlikeli olduğunu anlatmaları gerekiyor. Süs havuzlarına girilmemeli, da eğilip elimizi yüzümü bile yıkamamalıyız.' ifadelerini kullandı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi ve acil yardım ve afet yönetimi uzmanı Cumali Karatutlu, süs havuzlarına girmenin tehlikeye neden olabileceğini belirtti.

Karadutlu, gazetecilere, artan sıcaklıklar nedeniyle serinlemek isteyenlerin, özellikle çocukların süs havuzlarına girmelerinin büyük tehlikeleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Süs havuzlarında bulunan ışıklandırmalardan kaynaklı elektrik kaçaklarının can kayıplarına veya yaralanmalara sebep olabileceğini anlatan Karatutlu, "Her ne kadar süs havuzları derin olmasa da elektrik sistemleriyle donatılmış olmasından dolayı çok tehlikelidir. O yüzden ebeveynlerin dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Serinlemenin birçok farklı yolu bulunduğuna işaret eden Karatutlu, "Bunların başında su tüketmek geliyor. Serinlemek, vücudu dengede tutabilmek için bol bol su tüketilebilir ya da ılık duş yapılabilir. Burada en büyük görev ebeveynlere düşüyor. Çocuklarına süs havuzlarının tehlikeli olduğunu anlatmaları gerekiyor. Süs havuzlarına girilmemeli, da eğilip elimizi yüzümü bile yıkamamalıyız." ifadelerini kullandı.