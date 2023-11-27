SMA'lı Bebek İçin Kampanya Başlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli Osman Erbay ve eşi Ebru Erbay'ın SMA'lı bebekleri Aytun Miraç için başlatılan kampanyada gerekli olan paranın yüzde 90'ı toplandı. Tedavi için geri kalan paranın toplanması ile Aytun bebeğin yurt dışında tedavisine başlanacak.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük İtfaiye Grup Amirliği personeli Osman Erbay ve eşi Ebru Erbay'ın ilk çocukları olan SMA'lı 2 aylık Aytun Miraç için başlatılan kampanyada gerekli olan paranın yüzde 90'ı toplandı. Tedavi için geri kalan paranın toplanması ile Aytun bebeğin yurt dışında tedavisine başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük İtfaiye Grup Amirliği personeli Osman Erbay ve eşi Ebru Erbay'ın ilk çocukları olan 2 aylık Aytun Miraç'a 17 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Çift, teşhisin konulmasının ardından gerekli tedavi yollarına başvurdu. Aytun Miraç'ın yurt dışında zolgensma tedavisi alabilmesi için aile, Kocaeli Valiliği onaylı kampanya başlattı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Umuttepe Yerleşkesi'ne zatürre nedeniyle yatışı yapılan Aytun Miraç için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin yanı sıra STK'lar ve vatandaşlar da seferber oldu. Konuyla ilgili sosyal medyadan da yardım yayınları yapılırken baba Erbay, ilacın yaklaşık 2 milyon dolar olduğunu söyledi. Başlatılan kampanyada toplanan yardımlar ile gerekli olan paranın yüzde 90'ı tamamlandı. Aytun Miraç'ın ilacına kavuşması için son yüzde 10'luk dilime girildi. Yardımların tamamlanmasıyla Aytun Miraç'ın tedavisine başlanacak.(DHA)