Peru'da Guillain-Barre sendromu vakalarında artış: Sağlık acil durumu ilan edildi

Peru hükümeti, Guillain-Barre sendromu vakalarındaki artış nedeniyle ulusal kapsamda 90 günlük sağlık acil durumu ilan etti. Ülkede görülen vaka sayısı 165'e ulaşırken, 4 kişi hayatını kaybetti. İlgili tedbirler arasında hastanelerdeki hasta bakımının iyileştirilmesi, vaka kontrolünün güçlendirilmesi ve bilgilendirici materyallerin hazırlanması yer alıyor.

Peru hükümeti Cumartesi günü Guillain-Barre sendromu vakalarındaki "olağandışı artış" nedeniyle, ulusal kapsamda 90 günlük sağlık acil durumu ilan etti. Ülkede görülen vaka sayısı 165'e ulaşırken, 4 kişi hayatını kaybetti.

Resmi Gazete El Peruano'da yayımlanan kararnamede, hastanelerdeki hasta bakımını iyileştirmek, vaka kontrolünü güçlendirmek ile nüfus ve sağlık personeli için bilgilendirici materyaller hazırlamak amacıyla 12,12 milyon Peru solü (3,3 milyon ABD doları) bütçe ile hazırlanan eylem planı ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Söz konusu tedbirler arasında, intravenöz immünglobulin ve insan albümininin tedarikinin yanı sıra sendromla ilişkili biyolojik ajanların özel teşhisi ile acil ve kritik durumdaki hastalara hava taşımacılığıyla yardım edilmesi yer alıyor.

Guillain-Barre sendromu, vücudun bağışıklık sisteminin periferik sinir sisteminin bir bölümüne saldırdığı nadir bir hastalık.

Kararnameye göre, bu yıl ülkedeki 24 bölümden en az 18'i söz konusu sendroma ilişkin en az bir vaka bildirdi.

Kararnamede, "nadir görülen bu hastalığın neden olduğu vakalarda kısa sürede görülen olağandışı artışın, hastanelerde vakaların çokluğu ve karmaşıklığına yanıt verecek yeterli stratejik kaynağın bulunmaması nedeniyle, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini olumsuz etkilediği" konusunda uyarıda bulunuldu.

Sağlık Bakanı Cesar Vasquez, "vaka sayısının artması durumunda, immünoglobulin eksikliğinin olabileceğini" belirterek, Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'ndan acil durum ilanı edilmesini talep etmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lima'dan bildiriyor.(XHTV)