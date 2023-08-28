Novo Nordisk, En İyi İşverenler Listesinde Üçüncü Sırada

Danimarka merkezli global sağlık şirketi Novo Nordisk, 100'üncü yılında Great Place to Work Enstitüsü tarafından bir kez daha 'En İyi İşveren' seçilerek, Sağlık Hizmetleri & Farma Sektörü 250-499 çalışan sayısı kategorisinde üçüncü sırayı aldı.

Danimarka merkezli global sağlık şirketi Novo Nordisk, 100'üncü yılında Great Place to Work Enstitüsü tarafından bir kez daha "En İyi İşveren" seçilerek, Sağlık Hizmetleri & Farma Sektörü 250-499 çalışan sayısı kategorisinde üçüncü sırayı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novo Nordisk dünyada 1923'ten, Türkiye'de ise 1995'ten bugüne diyabet, nadir hastalıklar ve obezite gibi ciddi kronik hastalıklar ile yaşayan bireylerin hayatlarını değiştirme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayan Novo Nordisk, "En İyi İşverenler" listesinde önceki yıllara göre üst sıralara yükselerek Türkiye'de ilaç sektöründe 250-499 işveren kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. Novo Nordisk Vakfı tarafından yönetilen ve 80 ülkede faaliyet gösteren Novo Nordisk, aynı zamanda geçen yıl global "Best Place to Work" sıralamasında birinci sıradaydı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jens Pii Olesen, 100 yıllık köklü şirket kültürlerinin en önemli prensiplerinin başında insana saygı geldiğini belirtti.

Çalışanların birbirine değer verdiği, şeffaf iletişimin teşvik edildiği ve kapsayıcı bir iş ortamına sahip olduklarını aktaran Olesen, "Novo Nordisk ekibi olarak bulunduğumuz pozisyon ve yaptığımız iş fark etmeksizin ortak bir amaç için çalışıyoruz, o da yaşadığımız toplumda kronik hastalıklarla yaşayan insanların hayatlarını iyileştirebilmek. Bu ortak amaç ile sahip olduğumuz iş ortamı birleşince, çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin yüksek olduğu en iyi işverenler arasında yer alıyoruz. 100. yılımızda ilk üçe girerek bu başarıyı kutlamalarımıza dahil edebilmemiz bizim için çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Novo Nordisk'de çalışanların şirketin anayasası olarak benimsediği "Novo Nordisk Tarzı" prensipleri doğrultusunda açık iletişim ve geri bildirim kültürü önceliklendiriliyor. Şirket ayrıca iş-yaşam dengesini ön plana çıkaran, esnek işveren deneyimi sunan, çalışanların hem mental hem de fiziksel sağlıklarını destekleyen İK uygulamaları ile dikkati çekiyor.

Novo Nordisk çalışanlarına potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için hem İstanbul'da bulunan global organizasyon içinde hem de yurt dışında çeşitli uluslararası kariyer yolları ve gelişim fırsatları sunuyor.