Muğla Büyükşehir Belediyesi, 343 Bin Kişiye Evde Bakım Hizmeti Verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için bugüne kadar il genelinde 343 bin 184 tıbbi ve genel bakım hizmeti verdi. Evde bakım, hasta nakil ve kişisel bakım gibi hizmetler sunan belediye, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için bugüne kadar il genelinde 343 bin 184 tıbbi ve genel bakım hizmeti verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Büyükşehir sağlık ekipleri vatandaşlarımızın sağlığı için görev yapıyor. Evde bakımından, tıraşına, sağlık kuruluşlarına nakline kadar vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

2014 yılında başlatılan Evde Bakım Hizmeti ile Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan; ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyanların yanlarında oluyor. Ekipler; enjeksiyon uygulamaları, serum takma, takibi, sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı ve hasta bakımı gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde veriyor.

KİŞİSEL BAKIM HİZMETLERİ SUNULUYOR

Muğla'nın 13 ilçesi 569 mahallesinde devam eden Evde Bakım ve Hasta Nakil hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi 82 personel, 29 hasta nakil aracı ve ambulansı ile devam ettiriyor. Bugüne kadar il genelinde 21 bin 703 hanede 25 bin 386 kişiye 343 bin 184 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti verildi. Ekipler talep doğrultusunda yatağa bağımlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

41 BİN 31 KİŞİ EVDE BAKIM VE HASTA NAKİL HİZMETLERİNDEN YARARLANDI

Sağlık hizmetlerinde Hasta Nakil hizmeti ile de vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım hizmetinden yararlanan ve talep eden vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını deneyimli personeli ve ambulansları ile yapıyor. Bugüne kadar 59 bin 985 nakil gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu hizmetinden 15 bin 645 vatandaş yararlandı. Büyükşehir'in Evde Bakım ve Hasta Nakil hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısı 41 bin 31 kişi oldu.

Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet ettikleri Muğla'da vatandaşların sağlığı içinde görev başında olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Evde Bakım, Hasta Nakil ve daha birçok farklı hizmetle vatandaşların evlerine misafir olduklarını belirtti. Başkan Gürün, şöyle konuştu:

"BİRLİKTE AİLEYİZ, BİRLİKTE MUĞLAYIZ"

"Yerel yönetimler olarak şehrimize modern altyapı, güvenli yollar, düzenli atık tesisleri, Muğla'ya yakışan kültür merkezleri kazandırırken vatandaşlarımızın sağlığı içinde neler yapabilirizi düşündük. Muğlamızın 13 ilçesi 569 mahallesinde Büyükşehir sağlık ekipleri vatandaşlarımızın sağlığı için görev yapıyor. Evde bakımından, tıraşına, sağlık kuruluşlarına nakline kadar vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Hemşehrilerimizin evde bakım hizmeti için evlerine misafir olan personelimizi aileden biri olarak görmesi, sahiplenmesi en büyük mutluluğumuz. Belediyemizin sloganında olduğu gibi 'Birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız.'"