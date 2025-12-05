Haberler

Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Güncelleme:
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme Meclis'e taşındı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, implant tedavisinin SGK kapsamına alınmasını teklif ederken, desteğin yalnızca yerli üretim implantlarla ve en fazla 4 adetle sınırlandırılmasını önerdi. Düzenleme, hem vatandaşın tedaviye erişimini hem de yerli implant sanayisinin desteklenmesini amaçlıyor.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, implant işlemlerinin SGK tarafından karşılanması için Meclis'e kanun teklifi sundu.
  • Teklif, SGK'nın karşılayacağı implantların Türkiye'de üretilmiş olmasını ve en fazla dört adetle sınırlandırılmasını öngörüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ağız ve diş sağlığı tedavileriyle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir adım attı. Özdemir, implant işlemlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için Meclis'e kanun teklifi sundu.

YERLİ VE 4 ADET SINIRI

Teklifte iki temel düzenleme öne çıkıyor. Destekten yararlanabilmek için implantların Türkiye'de üretilmiş olması şart koşuluyor. Ayrıca SGK'nın karşılayacağı implant sayısının en fazla dörtle sınırlandırılması öneriliyor. Bu çerçeveyle hem yerli üreticilerin desteklenmesi hem de kamu kaynaklarının kontrollü biçimde kullanılması amaçlanıyor.

"EMEKLİLER İÇİN HAYATİ BİR İHTİYAÇ"

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de giderek artan emekli nüfusunun ağız ve diş sağlığı sorunları nedeniyle günlük yaşamda ciddi zorluklar yaşadığı vurgulandı. Ekonomik nedenlerle implant yaptırmanın güçleştiği, bunun da beslenme düzeninden genel sağlık durumuna kadar pek çok alanı olumsuz etkilediği belirtildi.

Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede implant tedavisinin özellikle emekliler için ulaşılması güç bir hizmet hâline geldiğini belirtti. MHP'li vekil, "Kaynağımız var, vatandaşımızın ağız ve diş sağlığı için gerekli desteği sağlayabiliriz." diyerek teklifin kapsamının tüm vatandaşları kapsadığını ifade etti.

Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyorMHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir

"UZUN VADEDE SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜNÜ AZALTIR"

Gerekçelerde ayrıca, çiğneme fonksiyonunun zayıflamasının kalp-damar hastalıklarından sindirim problemlerine ve obeziteye kadar pek çok soruna zemin hazırladığına dikkat çekildi. Devlet desteğinin, bu sorunların önüne geçerek sağlık harcamalarının uzun vadede azalmasını sağlayacağı ifade edildi.

YERLİ ÜRETİME STRATEJİK KATKI

Kanun teklifi, yalnızca vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmakla sınırlı değil. Aynı zamanda Türkiye'de implant üretimi yapan firmaların desteklenmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve tıbbi cihaz alanında ihracat potansiyelinin büyütülmesi de hedefleniyor. Önerge, teknoloji yoğun üretim kapasitesinin artırılmasının milli ekonomi açısından önemli bir adım olacağını belirtiyor.

Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

adam gibi dr olmadoğı müddetçe ücretsiz olsada boş mecbur özele gidiyoruz

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

Çürük diş sihirlice kendinden düşmeli ve yeni diş kendinden sihirlice oluşmalıdır çünkü kainat şans eseri var olmuşsa, demekki böyle bir şey mümkün olabilir.

yanıt0
yanıt5
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kalitesiz ucuz malzemeyle tedavi yapar gibi yapıp geri dönülmez sonuçlar doğacak iki sene önce dişimi çekip kanamayı zor durdular bana hastahaneye git kan durdurucu serum yaptır dediler çok korktum gereken altyapısı olmayan ağız diş sağlığı merkezleri kapatılsın kan kaybından ölebilirdim sağlığın hiç bir kısmı ihmale savsaklamaya gelmez

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Siz özele gidin. Bırakın halkın yararına birşey olsun. Ama devlet emeklilerin yaşamasını istediğini sanmıyorum.o yüzden bu reddedilecektir

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıismail Yasin:

hadi inşallah onu da ranta çevirmeseler bari

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

Yokluk sonsuzmuş ancak içinde kanun olmadığından dolayı Kainat şans eseri var olmuş . Acaba neden yaşlanmak ve ölmek var ? Acaba neden dişler tekrar oluşmuyor ? Acaba neden insanlar bu tür diş tedavilerine muhtaçlık duyuyor ? Kainat ı düzeltmeliyiz. Dişler tekrar oluşmalı. Kendinden, doğalca ve naturalca.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
