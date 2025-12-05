Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ağız ve diş sağlığı tedavileriyle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir adım attı. Özdemir, implant işlemlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için Meclis'e kanun teklifi sundu.

YERLİ VE 4 ADET SINIRI

Teklifte iki temel düzenleme öne çıkıyor. Destekten yararlanabilmek için implantların Türkiye'de üretilmiş olması şart koşuluyor. Ayrıca SGK'nın karşılayacağı implant sayısının en fazla dörtle sınırlandırılması öneriliyor. Bu çerçeveyle hem yerli üreticilerin desteklenmesi hem de kamu kaynaklarının kontrollü biçimde kullanılması amaçlanıyor.

"EMEKLİLER İÇİN HAYATİ BİR İHTİYAÇ"

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de giderek artan emekli nüfusunun ağız ve diş sağlığı sorunları nedeniyle günlük yaşamda ciddi zorluklar yaşadığı vurgulandı. Ekonomik nedenlerle implant yaptırmanın güçleştiği, bunun da beslenme düzeninden genel sağlık durumuna kadar pek çok alanı olumsuz etkilediği belirtildi.

Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede implant tedavisinin özellikle emekliler için ulaşılması güç bir hizmet hâline geldiğini belirtti. MHP'li vekil, "Kaynağımız var, vatandaşımızın ağız ve diş sağlığı için gerekli desteği sağlayabiliriz." diyerek teklifin kapsamının tüm vatandaşları kapsadığını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir

"UZUN VADEDE SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜNÜ AZALTIR"

Gerekçelerde ayrıca, çiğneme fonksiyonunun zayıflamasının kalp-damar hastalıklarından sindirim problemlerine ve obeziteye kadar pek çok soruna zemin hazırladığına dikkat çekildi. Devlet desteğinin, bu sorunların önüne geçerek sağlık harcamalarının uzun vadede azalmasını sağlayacağı ifade edildi.

YERLİ ÜRETİME STRATEJİK KATKI

Kanun teklifi, yalnızca vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmakla sınırlı değil. Aynı zamanda Türkiye'de implant üretimi yapan firmaların desteklenmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve tıbbi cihaz alanında ihracat potansiyelinin büyütülmesi de hedefleniyor. Önerge, teknoloji yoğun üretim kapasitesinin artırılmasının milli ekonomi açısından önemli bir adım olacağını belirtiyor.

Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;