MEÜ Tıp Fakültesi'nden yeni cerrahi yöntem

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Aytan, genital rahatsızlığın tedavisi için yeni cerrahi teknik geliştirilerek tıp literatürüne kazandırıldı.

"Aytan Metodu" olarak tıp literatürüne kazandırılan yöntemle MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde kısa sürede 8 hasta tedavi edildi.

Aytan, gazetecilere, kadın genital organ sarkmalarının toplumda çok sık görülen bir problem olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri cerrahi yöntemin doğum kanalından yapıldığını aktaran Aytan, şunları belirtti:

"Daha önceki tekniklerde karın içerisindeki boşluğa girilme ihtiyacı mevcuttu. Karın içerisinde girildiği zaman hastaların hem ameliyat sonrasında ağrısı daha fazla olmakta hem de karın içerisinde yapışıklık olma ihtimali artmaktaydı. Bizim kliniğimizde yeni geliştirdiğimiz tekniğin temel avantajı, karın içerisindeki boşluğa girme ihtiyacının olmaması. Teknik olarak daha kolay, hem süre olarak daha kısa süren hem de ameliyattan sonra karın içinde boşluğa girmediğimiz için yapışıklık ihtimalinin daha az olduğu bir ameliyat."

Aytan, yeni cerrahi yöntemle kısa süre içerisinde tedavisi yapılan 8 hastanın ameliyat sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını ve bir gün sonra taburcu edildiklerini söyledi.

Yöntemi tıp literatürüne kazandırdıklarını aktaran Aytan, "Geliştirdiğimiz cerrahi tekniği cerrahi alanında prestijli olan ve yine önemli endekslerce taranan bir dergide yayınlatmış bulunmaktayız. Böylece dünya çapında bu konuyla ilgilenen cerrahlar ve yine bu konuyla ilgilenen araştırmacıların bilgisine sunmuş bulunmaktayız." diye konuştu.