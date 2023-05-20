Medical Point Hastanesi 19 Mayıs'ı müzikle kutladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, hastane lobisinde hekimlerden ve çalışanlardan oluşan müzik dinletisi gerçekleştirdi. Hasta ve hasta yakınlarının da katılım sağladığı kutlama coşkuyla devam etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, hastane lobisinde hekimlerden ve çalışanlardan oluşan müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hasta ve hasta yakınlarının da katılım sağladığı kutlama coşkuyla devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 19 Mayıs'ın 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi fiili olarak başlattığı gün olduğunu anımsatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.

Kubba, bilhassa gençler olmak üzere tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Verilen bilgiye göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştirirken, etkinlikte Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan, nihavend makamından kanun resitali sunumunu icra etti.

Romatoloji/İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Gökalp Gök, Türk kültürünün vazgeçilmezi halk müziği ezgilerine bağlamasıyla yer vererek gönüllere hitap etti. Etkinliğe bayraklarla eşlik eden ziyaretçiler ise şarkılar söyleyerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinlik, bas gitar performansı ile Uzman Klinik Psikolog Işınsu Erbudak Aslan, Gitarda Sanat Koordinatörü Hasan Korkmaz, yan flütte Ersin Kırkaya, hastane çalışanlarından Şeyda Cansız, Hülya Aslan ile Kaan Alagöz'ün gerçekleştirdikleri koro performans hasta ve hasta yakınlarının beğenisini topladı.