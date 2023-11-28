Koçarlı'ya İlçe Devlet Hastanesi yapılması için adım atıldı

Koçarlı Belediye Meclisi, Koçarlı'ya yapılması planlanan İlçe Devlet Hastanesi için olağanüstü toplandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Sağlık Bakanlığının yatırım planında olan İlçe Devlet Hastanesi için düğmeye basarak yer sorununu çözdü. Hastanenin 2024 yılının ilk çeyreğinde temelinin atılacağı öğrenildi.

Koçarlı Orta Mahalle'de yapılan imar düzenlemelerinin ardından belediyeye kalan arazinin, meclis kararı ile tapusunun çıkarılmasına karar verilirken, Başkan Kaplan, "O araziyi, hastane yapılması için Sağlık Bakanlığı'na veya Milli Emlak'a tahsis edeceğiz" dedi.

Tek gündem maddesi için Belediye Başkanı Nedim Kaplan başkanlığında toplanan meclis üyeleri, toplantıda hastane yerini ele aldı. Yapılan görüşme sonucunda, Devlet Hastanesi yapılacak olan alanda yapılan imar düzenlemelerinin ardından, belediyeye kalan 5 bin 595 metrekare arazinin tapusunun çıkarılması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

"2024 yılının ilk çeyreğinde temeli atılır"

Belediye tarafından tapusu çıkarılacak olan arazi, bir dahaki meclis toplantısında hastane yapımı için Sağlık Bakanlığı'na veya Milli Emlak'a tahsis edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, "Koçarlı ilçemize, hastane binamızı bir an önce kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda, hastanenin yeri ile ilgili imar düzenlemeleri yapılması gerekiyordu. Düzenlemelerin ardından tapunun çıkmasıyla Sağlık Bakanlığımızın bir an önce ihale yapmasını isteyeceğiz. Hastanemiz zaten yatırım planında. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın sonucu bu. 2024 yılının ilk 3-4 ayı içerisinde hastanemizin temelinin atılmasını bekliyoruz" dedi. - AYDIN