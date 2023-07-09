Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Depremde Hayatını Kaybedenleri Anma Töreni Düzenledi

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, depremde hayatını kaybeden doktor ve tıp öğrencilerini anmak için mezuniyet töreninde yürüyüş düzenledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da törende yer aldı ve depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıldığını belirtti.