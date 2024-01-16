"Estetikte Barbie benzerliği furyası, sağlığı riske atıyor"

Sosyal medyadaki popüler paylaşımların tek tip estetik talebini artırdığını belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Son dönemde karşımıza çıkan tek tip görünüm taleplerinden biri de gerçek olmayan Barbie bebek karakterlerine benzemek için bel bölgesindeki kaburga aldırma ameliyatlarının yaygınlaşmasıdır. Bu durum kişilerin sağlığını riske atmaktadır" dedi.

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, tek tip estetiğin tehlikeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Estetik ameliyatların dünyada artarak devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Çil, "Estetik ameliyatlardaki artış ne yazık ki beraberinde yeni tehlikeleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu tehlikelerden en dikkat çekeni ise tek tip insan görünümü ortaya çıkarmaya çalışmak gibi gözükmektedir. Tek tip dudak, tek tip burun, tek tip göz yapısı isteği en çok karşımıza çıkan durumlardır" diye konuştu.

SOSYAL MEDYANIN GÜZELLİK ALGISINDA ETKİSİ BÜYÜK

Tek tip estetiğe artan talebe değinen Prof. Dr. Çil, "Öncelikle iletişim ağının çok yaygınlaşması, sosyal medyada insanların paylaşımları estetikte vatandaşların talebine yön verebiliyor. Ayrıca bilinen modellere benzeme isteği de insanların tek tip estetik görünüme yönelmesinde etkili olabilir" dedi.

ESTETİKTE BARBİE TEHLİKESİ HAD SAFHADA

Tek tip görünümde en sıkıntılı durumlardan birinin de gerçek olmayan Barbie bebek karakterlerine benzeme isteği olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çil, şu bilgileri paylaştı:

"Barbie bebeğe benzemek için bel bölgesindeki kaburgasını aldırma ameliyatlarının yaygınlaşması bu duruma en güzel örnektir. Böylece insanlar Barbie karakteri gibi daha ince bir bel yapısına sahip olmaya çalışmaktadır. Barbie bebek gibi gerçek hayatta var olmayan bir karakter için vücudumuzda çok büyük değişiklikler yaptırmak, zaman içerisinde büyük sıkıntılara yol açabilir. Önceleri çok beğenilen bir estetik görünüm zaman içerisinde beğenilmemeye başlayabilir, bu yüzden çok daha fazla ve sıkıntılı cerrahi işlemler yaptırmamız gerekebilir."

BEĞENDİKLERİ ÜNLÜNÜN RESMİ İLE GELİYORLAR

İnsanların ünlü ve popüler insanlara benzeme isteğinin ne yazık ki tek tip estetik görünümü isteğini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Çil, "Estetik işlemler için beğendiği ünlü kişinin resimleri ile gelen kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum da etrafımızda gün geçtikçe tek tip burun, tek tip dudak, tek tip yüz görünümlü insan sayısını artırabilmektedir" dedi.

TEK TİP OLMA İSTEĞİ, KİŞİNİN VÜCUT YAPISINA UYGUN DEĞİL

Tek tip estetiğin önüne nasıl geçilebileceğini belirten Prof. Dr. Çil, "Öncelikle insanların görünümleri genetik yapılarındaki farklılıklarından dolayı aynı değildir. Bu durum da normal hayatın bir parçasıdır. Sosyal medya ve diğer platformlarda tek tip görünümün her zaman güzel olmayacağı insanlara anlatılarak tek tip görünüm talebi azaltılabilir. Her insanın tek tip şekle dönüştürülmeye çalışılmasının kişinin vücut yapısına uygun olmayacağı bilgisi paylaşılmalıdır" şeklinde konuştu.

KULAĞIN YA DA DUDAĞIN BOYUTLARINI DEĞİŞTİRMEK SIKINTI OLUŞTURABİLİR

Vücudumuzdaki bazı değişimlerin zaman içerisinde olumsuz sebeplere neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çil, "Normal büyüklükteki kulağının küçültülmesi, normal yapıdaki dudaklarını daraltılması ya da daha geniş hale getirilmesi için müracaat eden insanlarla son dönemde çok karşılaşmaktayız. Her organın belirli bir şekli ve büyüklüğünün olduğunu unutmamamız gerekir. Normal ölçülerde olan kulağın veya dudağın boyutlarını değiştirmek, zaman içerisinde insanlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Normal bir organın küçültülüp sonradan tekrar büyütülmeye çalışılması çok ciddi cerrahi sıkıntılara neden olabilir" dedi.

İŞLEMLER NORMAL GÖRÜNÜMÜ BOZMAMALI

Estetik işlemi kararının neye göre verilmesi gerektiğinden bahseden Prof. Dr. Çil, "Öncelikle kişinin ayrıntılı muayene edilmesi gerekir. Her organın belli estetik ünitelerden oluştuğunu unutmamak gerekir. Kişide yapılabilecek işlemler normal görünümü bozmadan, kişinin vücut yapısına uygun olarak planlanmalıdır. Gerçeklikle ilgisi olmayan şekilsel beklentiler, kişiye açıklanmalıdır. Her insanın belli bir vücut yapısına sahip olduğu unutmamalı, tek tip görünüm oluşturmaya çalışılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

ESTETİK YAŞI GİTTİKÇE AZALIYOR

Estetik yaşının da gittikçe azaldığının altını çizen Prof. Dr. Çil, "Son dönemlerde çok genç yaşta, ergenliğini yeni tamamlamış genç insanların estetik işlemler için başvurduğunu görmekteyiz. Özellikle kendi kararlarını vermek için yeterli yaşlarda olmayan bireylerde uygun olmayan estetik işlemlerin yapılmasının, kişinin vücut gelişimini olumsuz olarak etkileyeceğini unutmamalıyız. Sonuç olarak Barbie gibi hayali rol modeller veya tek tip görünüm ortaya çıkarmaya çalışan estetik işlemlerden uzak durmamız uygun olacaktır" dedi.