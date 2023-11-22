Esenyurt Belediyesi Kreşlerde Diş Bakımı ve Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verdi

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki kreşlerde eğitim gören öğrencilere, diş bakımı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında eğitim verdi.

Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim gören kreşlerdeki çocuklara diş bakımı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler verdi. Alanında uzman sağlık personelleri tarafından verilen eğitimlerde çocuklar hem bilinçlendi hem de keyifli anların tadını çıkardı. Eğitimlerin ardından öğrencilere diş fırçası hediye eden belediye yetkilileri, bu tarz eğitim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini aktardı. - İSTANBUL