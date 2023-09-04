Diyarbakır'da Gebelik Okulu Eğitimleri Başladı

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen gebelik okulu eğitimleri başladı. Uzmanlar tarafından gebelik sürecinden doğuma ve doğum sonrasında bebek bakımına kadar pek çok konu ele alınıyor.

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "gebelik okulu" eğitimleri start aldı. Okulda uzmanlar tarafından, gebelik sürecinden doğuma ve doğum sonrasında bebek bakımına kadar pek çok konuyu ele alan eğitimler verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen gebelik okulunda, bireylerin kendilerini anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamak ve eşlerin arasında güçlü ilişkiler oluşturmak, anne adayına doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek, doğum şekline karar vermek konusunda kişinin kendisini güçlü hissetmesini sağlamak, anneye bebek bakımına yönelik beceriler kazandırmak, gebenin doğum sonrası dönemde rahat bir lohusalık geçirmesini sağlamak gibi konular anlatılıyor.

Ayrıca gebelikte tehlike belirtileri ve doğum sonrası gebelikten korunma gibi konulardan da işleniyor.

Eğitimlerde, gebelik ve doğum süreci, gebelikte ve emzirme döneminde beslenme, gebelik ve doğum sürecinde faydalı egzersizler, doğum çantasının hazırlanması, doğum sonu hastane odasındaki süreç, lohusalık süreci, bebek bakımı uygulama ve emzirme gibi konular anlatılıyor.

Programda anne adaylarına hamilelik süreci ve sonrası, gebelikte beslenme, 0-6 yaş dönemi çocukluk özellikleri ve gelişimsel destek önerileri, yeni doğan hastalıkları, nefes egzersizleri, anne sütü ve önemi konuları ele alınıyor. - DİYARBAKIR