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Çocuklarda Kalp Hastalıkları Hamileliğin Erken Dönemlerinde Oluşuyor

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Medicana Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, çocukların kalbindeki yapısal bozuklukların hamileliğin çok erken dönemlerinde, çoğu kez annenin hamile olduğunun henüz farkında bile olmadığı dönemde, kalbin normal gelişiminin etkilenmesi sonucu olduğunu bildirdi.

Medicana Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, çocukların kalbindeki yapısal bozuklukların hamileliğin çok erken dönemlerinde, çoğu kez annenin hamile olduğunun henüz farkında bile olmadığı dönemde, kalbin normal gelişiminin etkilenmesi sonucu olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal, konjenital kalp hastası olan çocukların kalbinde yapısal birtakım bozukluklar ile doğduğunu belirtti.

Bu yapısal bozuklukların hamileliğin çok erken dönemlerinde, çoğu kez annenin hamile olduğunun henüz farkında bile olmadığı dönemde, kalbin normal gelişiminin etkilenmesi sonucu olduğunu aktaran Bilal, "Çoğu kez kalbin normal gelişmesini bozan etkenin ne olduğu bilinmemekle birlikte, bazı viral hastalıklar bunda önemli rol oynuyor. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yılda 10-15 bin çocuğun doğumsal kalp hastalığı ile doğduğu bilgisini paylaşan Bilal, şunları kaydetti:

"Genler yoluyla (kalıtımsal) ve Down sendromu gibi kromozom anomalileri, doğuştan kalp hastalığı oluşması riskini arttıran faktörler arasında sayılıyor. Örneğin, Down sendromlu çocuklarda kalp hastalığı riski yüzde 50. Hamilelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda kullanılan, sara ve sinir hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi bazı ilaçların, bunun yanı sıra alkolün kalp gelişiminde bozukluklara neden olabiliyor. Kalpte görülen bu yapısal bozuklukların önem derecesi, odacıklar arasında küçük bir 'delik' gibi basit bir problemden, kalbin bir ya da birkaç odacığının veya kapakçığının oluşmaması gibi çok daha karmaşık ve ağır hastalıklara kadar değişebiliyor. Her anne adayı için konjenital kalp hastalığı olan bir çocuk doğurma olasılığı 1000 doğumda 8."

"Anne karnında tedavi mümkün değil"

Bilal, doğumsal kalp hastalıklarının yaklaşık yarısının, 1 yaşından önce cerrahi müdahale gerektiren önemli hastalıkların oluşturduğunu vurgulayarak, anne ya da babada doğuştan kalp hastalığı olması durumunda ise hastalığa ve hastalığın ebeveynde olmasına göre doğacak çocukta risk yüzde 2 ila 16 arasında değişebildiğini kaydetti.

Bilal, "Günümüzde bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanan 'Fetal Ekokardiografi' yöntemi ile riskli gebeliklerde, gebeliğin 16-20'nci haftaları arasında bebeğin kalbinin incelenmesi ve major kalp anomalilerinin belirlenmesi mümkün olmuyor. Ancak henüz anne karnında herhangi bir tedavi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Önemli doğumsal kalp hastalığı olan çocukların genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ay içerisinde kendilerini belli etiğini vurgulayan, Bilal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nadiren bebekte doğumdan kısa bir süre sonra ciddi tansiyon düşüklüğü ve kan dolaşımının bozulması sonucu acil bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Kimi bebeklerde ise morarma (dudak, dil ve tırnak diplerinde) ilk belirti. Diğer bir grup kalp hastalığında ise sık nefes alma, nefes alma güçlüğü, iyi beslenememe, kilo alamama ya da kilo kaybı ve aşırı terleme ilk belirtiler olabiliyor. Çocuklarda duyulan üfürümlerin yarıdan fazlası normal ya da masum üfürümler olarak adlandırılıyor ve ileride çocuğun kalp hastası olma riskini artırmıyor. Bu üfürümlerin bir kısmı ise, dışarıdan herhangi bir belirti vermeyen sinsi bir kalp rahatsızlığının habercisi olabiliyor."

Kaynak: AA / Sağlık

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