Bodrum'da Kadın ve Sağlıklı Beslenme Atölye Çalışması

Bodrum Belediyesi ve Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Kadın ve Sağlıklı Beslenme' atölye çalışması yapıldı. Atölyede kadınlara sağlıklı beslenme, halk sağlığı ve belediyenin hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "Kadın ve Sağlıklı Beslenme" atölye çalışması yapıldı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mumcular'da yer alan Bodrum Belediye A.Ş. Karaova Restoran ve Kafe'de "Kadın ve Sağlıklı Beslenme" başlıklı bir atölye çalışması düzenlendi.

Atölye çalışmasında Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Büro personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Ege Hazal Yıldız Yazıcıoğlu, belediyenin kadınlara yönelik hizmetlerinden bahsederek hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanı Sağlık Eğitimcisi İmren Doğan, kadınlara Bodrum Sağlıklı Hayat Merkezi'nden yararlanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi verdi. Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Funda Sevencan, kadın ve halk sağlığı konularında konuşarak kadınlara yine yararlanabilecekleri hizmetlerden bahsetti. Diyetisyen Hande Alaca ise sağlıklı beslenme ve spor konularında kadınları bilgilendirdi.

Kadın Danışma Merkezi (KDM) çalışanlarından Psikolojik Danışman Mizgin Boral ve Sosyolog Cansu Koçer Sevindi, atölyeye gelen kadınların çocukları ile etkinlikler düzenledi. Etkinlik sırasında çocuklara da "Halikarnas'a Yolculuk" kitabı hediye edildi. Atölye sonunda kadınlara, içinde KDM tanıtım magneti, Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun Kitapçığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Büro tanıtım broşürünün yer aldığı bez çantalar verilirken hijyenik ped desteği sağlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün mahalle bazlı saha çalışmaları, ağustos ayı boyunca devam edecek. Saha çalışmaları, kadınlara hak temelli hizmet verebilmek ve bilinçlenmelerine destek olmak adına uzun soluklu olarak gerçekleştirilecek.

Kadınlar 444 31 63 numaralı telefondan 7/24 Kadın Danışma Merkezi'ne, 0 (252) 313 79 74'ten de Bodrum Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ulaşabilecek.