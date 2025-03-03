Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
Ticaret Bakanlığı, birçok markanın giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin özellikle çocuklar için sağlıksız olduğunu belirledi. Son yayınlanan listede ünlü markaların olması dikkat çekti.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı son denetimlerde, birçok markanın giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin çocuklarının sağlığını tehlikeye atabileceğini belirledi.
DENETİMLERE ÜNLÜ GİYİM MARKALARI TAKILDI
Ticaret Bakanlığı'Güvensiz Ürün Sistemi' üzerinden çocukların ve yetişkinlerin sağlığını tehlikeye sokan ürünleri ifşa etmeyi sürdürürken, son denetimlere ünlü giyim markaları takıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde bakanlık ekipleri, bazı giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu belirledi. İlgili ürünlerin yasaklanmasına karar verilirken, piyasadan da toplatılacağı belirtildi.
İşte Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Güvensiz Ürün Listesine giren yeni ürünler...
Marka: Normani
Marka: Ilgaz Fashion For Kids
Marka: Tivido
Marka: Özkaya Plastik
Marka: Hippıl Baby
Marka: Baby Body
Marka: Sonöz Bebe