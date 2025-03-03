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Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

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Ticaret Bakanlığı, birçok markanın giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin özellikle çocuklar için sağlıksız olduğunu belirledi. Son yayınlanan listede ünlü markaların olması dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı son denetimlerde, birçok markanın giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin çocuklarının sağlığını tehlikeye atabileceğini belirledi.

DENETİMLERE ÜNLÜ GİYİM MARKALARI TAKILDI

Ticaret Bakanlığı'Güvensiz Ürün Sistemi' üzerinden çocukların ve yetişkinlerin sağlığını tehlikeye sokan ürünleri ifşa etmeyi sürdürürken, son denetimlere ünlü giyim markaları takıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde bakanlık ekipleri, bazı giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu belirledi. İlgili ürünlerin yasaklanmasına karar verilirken, piyasadan da toplatılacağı belirtildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Güvensiz Ürün Listesine giren yeni ürünler...

Marka: Normani

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Ilgaz Fashion For Kids

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Tivido

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Özkaya Plastik

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Hippıl Baby

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Baby Body

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Sonöz Bebe

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Hello Baby (E-Bebek)

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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