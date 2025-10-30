Atasun Optik Liderliğini Kalite, Erişilebilirlik ve Güven Üzerine İnşa Ediyor

Satış sonrası destekleriyle bu güveni pekiştiren Atasun Optik, her zevke ve ihtiyaca uygun geniş koleksiyonlarıyla milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. Türkiye genelindeki güçlü perakende ağıyla güneş gözlüğü alışverişinde güvenin ve modanın adresi olmayı sürdürüyor.

İyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırma vizyonuyla yola çıkan Atasun Optik, Türkiye'de perakende alanında fark yaratıyor. 71 ildeki 350'yi aşkın mağazasıyla milyonlarca kişiye ulaşan marka; geniş ürün yelpazesinin yanı sıra güvene dayalı hizmet anlayışı, yüksek kalite standartları ve erişilebilir fiyat politikasıyla da öne çıkıyor. Her temas noktasında aynı deneyimi sunmayı hedefleyen Atasun Optik, müşteri memnuniyetini merkezine alarak optik perakende sektöründe kalite standartlarını yeniden tanımlıyor.

ATASUN MÜŞTERİSİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Müşterisine yalnızca ürün değil, bütüncül bir deneyim sunmayı amaçlayan Atasun Optik; 7 günde iade, 30 günde değişim, ömür boyu bakım hizmeti ve her bütçeye uygun fiyat politikasıyla sektöründe fark yaratıyor. Satış öncesinden satış sonrasına uzanan süreçte beklentileri yakından takip eden marka, düzenli olarak gerçekleştirdiği tüketici araştırmalarıyla hizmetini sürekli geliştiriyor. Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan Atasun Optik, "%100 mutlu müşteri" politikasını benimsiyor. Kusursuz hizmet anlayışıyla her temas noktasında aynı kaliteyi sunarken, müşteriyle kurduğu bağı uzun vadeli bir güven ilişkisine dönüştürüyor.

Müşterisine "Size Gözümüz Gibi Bakarız " diyen Atasun optik, bu yaklaşımıyla yalnızca bir vaatte bulunmuyor; güven, özen ve müşteri memnuniyetine dayalı bir hizmet kültürünü benimsediğini de gösteriyor. Türkiye genelinde 350'nin üzerinde mağazasıyla her gün binlerce kişiye dokunuyor ve güneş gözlüğü alışverişini bir ürün satın alma sürecinden çıkarıp bütüncül bir deneyime dönüştürüyor. Güneş gözlüğü uzmanlığını her bütçeye uygun fiyat politikası ve şeffaf iletişim anlayışıyla birleştiren Atasun Optik, müşterilerin göz sağlığı kadar memnuniyetini de önemsiyor. Bu nedenle hizmet, satış noktasında bitmiyor; kurulduğu günden bugüne sunulan iade ve değişim garantisiyle alışveriş sonrasında da güvenli ve rahat bir deneyim yaşatılıyor. Çünkü burada her müşterinin yalnızca bir güneş gözlüğüne değil, kendini iyi hissettiren bir hizmete sahip olması amaçlanıyor.

TOPLUMA, İNSANA DEĞER KATAN YAKLAŞIM

Atasun Optik CEO'su Evren Kutlu, markanın vizyonunu şu sözlerle özetliyor: "Atasun Optik olarak Türkiye'de güneş gözlüğü pazarının gelişiminde önemli bir rol üstleniyoruz. Ancak bizim için liderlik sadece rakamlarla ölçülmez; müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve ülkemize kattığımız değerle anlam kazanır. Biz ülke ekonomisine, gençlere, kadınlara ve sektörümüzün geleceğine yatırım yaparak büyüyoruz. Lider marka olmak bizim için yalnızca bir unvan değil; geleceğe karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluk. Atasun Optik, bu anlayışı sadece sektörde değil; insan kaynağından toplumsal projelere kadar her alanda sahipleniyor."

Kutlu'nun da vurguladığı bu anlayış, Atasun Optik'in kurum kültüründe ve çalışan deneyiminde güçlü bir biçimde karşılık buluyor. Şirketin çalışanlarının yüzde 56'sı, yöneticilerinin yüzde 41'i kadınlardan oluşuyor. Kadın liderliği ve fırsat eşitliği, markanın kurumsal kültürünün merkezinde yer alıyor. Her bir çalışanını markanın temsil gücünün ayrılmaz parçası olarak gören Atasun Optik, eğitim ve gelişim programlarıyla çalışan deneyimini sürekli güçlendiriyor. Müşteri memnuniyetinde elde edilen başarının, çalışan mutluluğuyla doğrudan bağlantılı olduğuna inanan marka, tüm süreçlerde bu anlayışı hayata geçiriyor.

Gençlere yönelik "We Are Next" staj programı, üniversite öğrencilerinin perakende sektöründe deneyim kazanmalarına olanak tanıyor. Türk Eğitim Vakfı ve TEGV ile yürütülen projelerde eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen Atasun Optik, "Optisyenlik Burs Programı"yla geleceğin sektör profesyonellerine katkı sağlıyor.

Atasun Optik, tüketicileri doğru ürün seçimi konusunda bilinçlendirmeye de önem veriyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen "Gözümüz Sağlıkta" platformu, toplumun güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştıran bir kaynak olarak konumlanıyor. Platformda yer alan içerikler, konunun uzmanları tarafından hazırlanıyor ve tüketicilere bilimsel temelli, güvenilir bilgiler sunuluyor. Ürün seçimi ve doğru bilinen yanlışlara dair paylaşımlar, markanın toplumsal katkı vizyonunun önemli bir yansımasını oluşturuyor.

Bugün Atasun Optik, alanında öncü konumunu korurken; sürdürülebilir, kapsayıcı ve insana değer veren bir büyüme modeliyle Türkiye perakende sektörünün örnek markalarından biri olmayı sürdürüyor.