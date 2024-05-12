Ardahan İl Emniyet Müdürü Şener'den, anneler gününde doğum yapan anneye ziyaret

ARDAHAN - Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, anneler günü dolayısıyla Ardahan Devlet Hastanesinde doğum yapan genç anne Aysun Akçay'ı ziyaret ederek "Hayırlı Olsun" dileklerinde bulundu ve Anneler Gününü kutladı.

Ardahan Devlet Hastanesi'nde yatan Aysun Akçay, Anneler Gününün ilk saatlerinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anneler Günün ilk annesi Akçay'ı hastanedeki odasında ziyaret ederek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Şener, "İlk çocuğunuz ve böyle bir güne denk gelmiş, gözünüz aydın diyelim. Allah analı babalı büyütsün. Anneler günün kutlu olsun. Bu kutsal görevi sen de üstlendin. Sende artık bir annesin bebeğe iyi bak olur mu? Bir ihtiyacınız olursa devletin polisi olarak biz buradayız. Her zaman yanınızdayız. Tekrar kutluyorum" dedi.

İlk bebeğini dünyaya getiren Aysun Akçay, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu anlamlı günde bizi çok mutlu ettiler. Bizim ziyaretimize gelen emniyet müdürümüze ve memurlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Baba Tayfun Akçay ise, "Müdürümüz bizleri ziyarete geldi. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.