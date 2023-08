Ameliyat öncesi ve sonrası fizyoterapi çalışmalarıyla iyileşme süreci hızlanıyor

Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, "Hastaların tedavi sürecinde fizyoterapi yoğun bakımda da çok önemli"

"Yapılan ameliyatın başarısı ameliyat öncesi ve sonrası hastanın yapacağı egzersizlere bağlı"

İSTANBUL - Ameliyat öncesi ve sonrası uygulanan fizyoterapi çalışmalarıyla operasyonların ardından yoğun bakım gerekliliğinin ortadan kalkabileceği gibi normal hayata dönme süresinin de kısalması gibi kazanımlar sağlandığı ifade ediliyor. Bu çerçevede Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan Fizyoterapi Polikliniği'ne ilişkin bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, "Yapılan ameliyatın başarısı ameliyat öncesi ve sonrası hastanın yapacağı egzersizlere bağlı, devamında hasta uyumu olmazsa, iyi yönlendiremezsek o ameliyat biraz sonuçsuz kalabiliyor. Hastaların tedavi sürecinde fizyoterapi yoğun bakımda da çok önemli, lütfen bu polikliniğimizden faydalanmayı bilsinler" dedi.

Ortopedik problemler başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle ameliyat planlanan hastalar için yapılan değerlendirmelerin ardından uygun bulunması halinde ameliyat öncesi ve sonrası hastaya uygulanan fizyoterapinin büyük kazanımlar sağladığı ifade ediliyor. Bu çerçevede Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Fizyoterapi Polikliniği açıldı. Poliklinik ile birlikte hastaların ameliyat öncesi dönemde aldıkları fizyoterapi desteği ile ameliyat sonrası dönemde daha hızlı iyileşmeleri ve normal hatlarına daha kısa sürede dönmeleri amaçlanıyor. Çalışmalarla, cerrahi tedavinin başarısına katkıda bulunmanın yanı sıra birçok branşta gerçekleştirilen operasyonlar sonrası kişilerin yoğun bakım desteği ihtiyacının ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekiliyor. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik bu alanda öncü olmak istediklerini ifade ederken, Fizyoterapi Polikliniği Sorumlusu Fizyoterapist Cüneyt Eroğlu da süreçlere ilişkin bilgi verdi.

"Ameliyatın başarısı; hastanın ameliyat sonrası yapacağı egzersizlere bağlı"

Ameliyatın başarısının öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla doğru orantılı olduğunu aktaran Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, "Amacımız cerrahi operasyon geçirecek hastalarımızı ameliyat öncesi 4-6 hafta öncesinden başlayarak hazırlamak, ameliyat sonrası da fizyoterapi uygulamalarını onların hizmetine sunmak. Anestezi uygulamalarında özellikle akciğer hastalarının, kronik akciğer hastalarının ameliyat esnasında ve sonrasında yaşadığı sorunları gördüğüm için aslında böyle bir proje aklımıza geldi. Nedir bu proje peki; öncelikle uzun süren ameliyatlardan sonra hastalar, genel anestezinin maalesef maruz bıraktığı bir takım akciğer sorunlarıyla biraz mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Hastaların tedavi sürecinde fizyoterapi yoğun bakımda da çok önemli. Biz burada bir ilki gerçekleştiriyoruz ama bunu birilerine de lütfen yapın da diyoruz. Anestezi uzmanı bir kişi olarak önemsediğim şu; özellikle akciğer sorunu olan hastalarımız genel anesteziden sonra sorun yaşamasınlar. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanemizde çok iyi bir fizyoterapi ekibimiz var. Sadece akciğer hastaları mı hayır, mesela diz ameliyatı, ameliyat öncesi başlayan bir fizyoterapi süreci olacak, ameliyat sonrası da o hasta gayet güzel yönlendirilebilecek. Çok başarılı bir ameliyat da yapsanız çok iyi bir ortopedistimiz müdahale de etse ameliyat sonrası bu rehabilitasyonun önemi o kadar büyük ki. Yapılan ameliyatın başarısı; hastanın ameliyat sonrası yapacağı egzersizlere bağlı, çok iyi cerrahlarımız var, çok güzel şeyler yapıyorlar ama devamında hasta uyumu olmazsa, iyi yönlendiremezsek o ameliyat biraz daha sonuçsuz kalabiliyor. Bu bir proje yeni başlıyoruz, öncü olmak istiyoruz. Pre operatif yani ameliyat öncesi 4-6 hafta öncesinden rehabilitasyon programını başlatan bir hastane bilmiyorum, bu konuda ilk olabiliriz. Buradan çok ciddi sonuçlar alarak yayına dönüştürüp bunu akademik açıdan, kanıta dayalı bir şekilde inşallah sunacağız. Lütfen bu polikliniğimizden faydalanmayı bilsinler. Akciğer hastaları, ekstremite operasyonu geçirecek olanlar bu polikliniğimize başvursunlar, böyle bir poliklinik olduğunu bilsinler" diye konuştu.

"Yoğun bakım ihtiyacı, yoğun bakıma gitse bile geçirdiği süre zarfı azalıyor"

Poliklinik hakkında bilgiler veren Sorumlu Fizyoterapist Cüneyt Eroğlu, "Açılan kliniğimiz ismi hem pre op hem post op merkezi, amacı pre op hastaları ameliyata hazırlamaktır. Hastalarımızın endurans (Uzun süre iş yapabilme ve eforu devam ettirebilme yeteneği)'ından tutun, esnekliğine kadar, kuvvetinden solunumuna kadar uzman fizyoterapist kadromuzla beraber tamamen klinik ortamda bu rehabilitasyon sürecinin yöneteceğiz. Yaptığınız operasyonun bir anlam bulması için fizyoterapi çok büyük bir önem arz ediyor. Fizyoterapide de rehabilitasyon çok büyük önem arz ediyor. Bu nedenle hem operasyon öncesinde hem sonrasında fizyoterapi hizmetleri çok çok önemli. Hastalarımızı aklınıza gelebilecek her alanda, postüral drenaj bile dahil değerlendiriyoruz. Sonrasında hastaları operasyona hazır hale getirdikten sonra operasyon süreci başlıyor, hastalarımızı bırakmıyoruz operasyonun anlam bulması için operasyon sonrasında yaptığımız rehabilitasyon da çok çok önem arz ediyor. Polikliniğe operasyona uygun görülen her hasta başvurabilir, bu hastanemizin içinde de hastanemizin dışında olup operasyona uygun görülen hastalar da olabilir. Öncelikle 4-6 haftalık süreçte rehabilitasyon sürecini kaldırabilecek mi hastalarımız, değerlendirmeye alıyoruz. Fizik tedavi uygun raporu verdikten sonra her hastamız bu süreç içerisinde bizlerle çalışabilir. Hastaya katkıları saymakla bitmez, hastalar ağrıyan bölgelerini kullanmama eğiliminde oluyorlar. Biz öncelikle hastayı normal bir seviyeye ulaştırıyoruz. İyileşme hızını hastalarda inanılmaz arttırıyor, rehabilitasyon çok büyük önem arz ediyor. Hastaların belki yoğun bakım ihtiyacı, yoğun bakıma gitse bile yoğun bakımda geçirdiği süre zarfı azalıyor" dedi.