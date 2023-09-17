Akkuyu Nükleer Güç Santrali İnşaatında İşçiler Zehirlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan işçilerden yüzlercesi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanede tedavi gördü. Fenalaşan işçilerin yemekhaneden sedye ile çıkarıldıkları anlar ise görüntülere yansıdı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan işçilerden yüzlercesi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanede tedavi gördü. Fenalaşan işçilerin yemekhaneden sedye ile çıkarıldıkları anlar ise görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül tarihinde akşam yemeğinde tavuk çorbası ve kapuska yemeği yiyen işçilerden bazıları karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle iş yeri reviri ve hastanelere başvurdu. İlerleyen saatlerde rahatsızlanan işçilerin sayısı artarken, işçilerden yaklaşık 250'si, besin zehirlenmesi şüphesiyle Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye başvuran işçilerden bazıları ayakta tedavi edildikten sonra, bazıları da servislerde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili Gülnar İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken, besinlerden numune alındı.

Yemekhaneden sedye ile çıkarıldılar

Öte yandan, yemekhanede fenalık geçiren işçilere ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerden bazılarının yemekhanede yemek yedikleri sırada fenalaşarak sedye ile hastaneye sevk edildikleri görülürken, bir kısmının ise revirin önünde acı içinde yere uzandıkları anlar yer aldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş'den açıklama geldi

Akkuyu Nükleer A.Ş.'de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 14 Eylül Perşembe günü, yüklenici firma çalışanlarının gıda zehirlenmesi belirtileriyle Akkuyu NGS'nin sağlık merkezlerine başvurduğu belirtilerek, "Akkuyu NGS sağlık hizmetleri tarafından 925 işçiye ilk tıbbi müdahalede bulunulmuş, 126 işçi ise Silifke Devlet Hastanesine yönlendirilmiş ve işçilerden hiçbirinin durumunun ağır olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Tesisteki yemek hizmetlerinin Türk taşeron firmaları tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin iş güvenliği uzmanları ve sağlık çalışanları, gıda dağıtım noktaları ve gıda numunelerinin denetimini gerçekleştirmektedir. Akkuyu NGS inşaat sahasında sağlık personelinin bu denetim için fazla mesai yapması uygun görülmüştür. Çalışanlara sağlık ve güvenlik çalışma koşullarının sağlanması, Akkuyu NGS projesinin uygulanmasında önceliktir. Akkuyu Nükleer A.Ş., projede yer alan tüm alt yüklenici kuruluşlardan da bu ilkelere uymalarını talep etmektedir" ifadesine yer verildi. - MERSİN