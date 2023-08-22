Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toplu yemek hizmeti veren işletmelere denetim

Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Şuhut ilçesindeki lokanta, restoran ve kafe gibi toplu yemek hizmeti veren işletmeleri denetledi. Denetimler, kamu sağlığının korunması ve tüketicilerin gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toplu yemek hizmeti veren lokanta ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kamu sağlığının korunması, tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına yapılan uygulamada ilçedeki çok sayıda toplu yemek hizmeti veren lokanta, restoran ve kafe gibi işletmeler denetlendi. Gıda kontrol görevlisi personeller denetimde iş yerlerinin özellikle üretim yapılan bölümlerine girerek detaylı kontroller gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR