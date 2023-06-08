7 yaşındaki çocuk, ağabeyini kaybettiği lenfomayı kemik iliği nakli ile yendi

Ankara'da Muhammed Sait Alpakaya (7), ağabeyinin hayattan koparan lenfomayı (lenf kanseri), kemik iliği nakli ile yendi. Ağabeyi yaşamını yitirdiğinde 2 yaşında olan Muhammed Sait Alpkaya'ya da 2020'de 5,5 yaşında lenfoma teşhisi konuldu. Muhammed Sait, burada 2 yıl sonra yapılan kemik iliği nakli ile hastalığı yendi.

ANKARA'da Muhammed Sait Alpakaya (7), ağabeyini hayattan koparan lenfomayı (lenf kanseri), kemik iliği nakli ile yendi.

Adana'da yaşayan Şerife-İhsan Alpkaya çiftinin 2006'da doğan oğulları Sami Yusuf Alpkaya'ya 5,5 yaşındayken lenfoma teşhisi konuldu. Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören ve annesinden yapılan kemik iliği naklinden sonuç alınamayan Sami Yusuf, 11 yaşında 2017 yılında hayatını kaybetti. Ağabeyi yaşamını yitirdiğinde 2 yaşında olan Muhammed Sait Alpkaya'ya da 2020'de 5,5 yaşında lenfoma teşhisi konuldu. Muhammed Sait, Adana'da yapılan ilk muayenesinin ardından Ankara'ya LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aile de çocuklarının tedavisi için Ankara'ya taşındı. Muhammed Sait, burada 2 yıl sonra yapılan kemik iliği nakli ile hastalığı yendi. Hastanede hastalığı atlatan çocuklar için düzenlenen partiye çok sevdiği polis üniformasıyla katılan Muhammed Sait, taburcu oldu.

'İNŞALLAH SENEYE OKULA GİDECEK'

Anne Şerife Alpkaya (40), büyük oğlunu kaybettikten sonra Muhammed Sait'in de aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldıklarını söyledi. Anne Alpkaya, "Anne olarak çok korktum, yıkıldım. Eşim 'bunu da kaybedeceğiz' dedi. Öyle olacak diye çok korktum. Muhammed 'Ağabeyim yaşasaydı' diyor, üzülüyor. Mezarına gidince üzülüyor. Muhammed inşallah bundan sonra her şey yolunda giderse seneye okula gidecek. Şimdilik Adana'ya gidip gelmeler yapıyoruz. Bundan sonraki süreç neler gösterir bilemeyiz. Bundan sonra kontrolleri devam edecek" dedi.

Muhammed Sait'in doktorlarından Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi, Türkiye'nin sağlık alanında son yıllarda çok geliştiğini belirterek, "Daha önce kanser, lösemi başta olmak üzere tüm kanserlerde düşük yaşam oranlarına sahipken meydana gelen değişimler ve daha sonrasında ciddi bir tedavi yöntemi geliştirmek nasip oldu ülkemize. Kemik iliği transplantasyonu da bunlardan bir tanesi. Şu anda yarı uyumlu ilik nakli dahil başarılı nakiller yapılabiliyor. Muhammed Sait de nakil sayesinde hastalığı tamamen atlatmış durumda. Kontrollerine devam edeceğiz" diye konuştu (DHA)